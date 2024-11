Novo café no campus da Ufrgs é aposta de estudante empreendedor

Sarah Oliveira

22 Novembro 2024

Com uma venda de até 600 doces por semana no RU, Brownie do Zé vence licitação de espaço físico dentro da Esefid

O Brownie do Zé (@brownie.do.ze), como ficou conhecido pela comunidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), chegou à vida de José Laurito, de 24 anos, como uma forma de transformar sua realidade financeira em 2022. Hoje, após dois anos em que a confeitaria faz parte da sua vida, ele se prepara para abrir as portas de um café dentro do campus Esefid (Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança), após ter vencido uma licitação para ocupar o espaço em setembro deste ano.A aventura de fazer brownies para vender na universidade cresceu, e mais do que José poderia imaginar. Para além de um meio pelo qual o estudante restabeleceu sua condição financeira para manter os estudos, o empreendimento tem sua história marcada pela força da rede de apoio construída por ele. “Eu estudo fisioterapia, e uma professora, a Flávia, que acompanhou toda a trajetória das vendas, me incentivou a disputar a licitação para abrir um negócio aqui dentro”, conta. O Brownie do Zé começou com um carrinho ANA TERRA FIRMINO/JC O espaço, que já foi um bar, estava sem funcionamento há cinco anos e foi disputado por diferentes empreendedores em um processo online. “Eu imprimi o edital, rabisquei tudo e vi que era difícil. Mas concorri mesmo assim. Era um sonho afetivo, mas não esperava estar realizando no meu último semestre do curso. Tudo foi na coragem, e agora o Brownie do Zé será também um café”, diz.