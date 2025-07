Sócios de clássica parrilla abrem hamburgueria no Bom Fim inspirada em Punta del Este

El Tonel Parrilla, os sócios Eliane Padilha e Luiz Fernando Gomes inauguram uma nova marca: a hamburgueria La Barra (@labarra_poa). A aposta iniciou seu soft opening na última sexta-feira (26), contando com um cardápio enxuto e exclusivo de lanches. Localizado no coração do Bom Fim, o negócio divide espaço com a vizinha Freddo, gelateria artesanal argentina.



A parceria entre as marcas se iniciou quando os empreendedores à frente da sorveteria propuseram a Luiz que as operações compartilhassem o endereço. “No começo, pensamos em aumentar o El Tonel, o negócio de parrilla, mas veio a ideia de fazermos uma operação totalmente separada, como uma hamburgueria”, lembra Luiz.



As referências aos países vizinhos continuam na nova operação. Enquanto o El Tonel visa unir os sabores das parrillas uruguaia e argentina, o La Barra se inspira em Punta del Este, famoso balneário de uma península estreita no sudeste do Uruguai . “É um lugar para onde íamos muito, e meu filho, agora com 22 anos, gosta desde criança. Pensando em um nome, lembramos de uma hamburgueria que ele gostava de ir quando guri. La Barra é o principal bairro de lá e escolhemos por isso”, conta. Após a celebração de 15 anos da operação do, os sócios Eliane Padilha e Luiz Fernando Gomes inauguram uma nova marca: a hamburgueria. A aposta iniciou seu soft opening na última sexta-feira (26), contando com um cardápio enxuto e exclusivo de lanches. Localizado no coração do Bom Fim, o negócio divide espaço com a vizinha, gelateria artesanal argentina.A parceria entre as marcas se iniciou quando os empreendedores à frente da sorveteria propuseram a Luiz que as operações compartilhassem o endereço. “No começo, pensamos em aumentar o El Tonel, o negócio de parrilla, mas veio a ideia de fazermos uma operação totalmente separada, como uma hamburgueria”, lembra Luiz.As referências aos países vizinhos continuam na nova operação. Enquanto o El Tonel visa unir os sabores das parrillas uruguaia e argentina,. “É um lugar para onde íamos muito, e meu filho, agora com 22 anos, gosta desde criança. Pensando em um nome, lembramos de uma hamburgueria que ele gostava de ir quando guri. La Barra é o principal bairro de lá e escolhemos por isso”, conta.

LEIA TAMBÉM > Gelateria argentina do Bom Fim reabre em novo ponto oferecendo cafés e medialunas

De acordo com Luiz, a decoração fica por conta de Eliane e do filho, Gonçalo Padilha, que decidiram por um visual retrô, em referências às antigas lanchonetes. “Fizemos uma parceria com a Heineken e terá um letreiro clássico de preços na parede, com nomes dos hambúrgueres, seguindo o estilo”, explica.



Luiz esclarece que o conhecimento em carnes ajudou nas escolhas do novo negócio. Entretanto, para a abertura do La Barra, eles realizaram pesquisas em frigoríficos e fornecedores que também fabricam hambúrgueres. “O cardápio foi desenvolvido por um rapaz que é formado em gastronomia, chef num restaurante daqui, chamado Douglas Morcela”, completa.



O menu conta com cinco hambúrgueres, sendo quatro que levam carne e um vegetariano, além dos molhos pensados especialmente para a casa. “É bem enxuto, nada muito gourmetizado, com o acréscimo de bons molhos desenvolvidos para nós”, pontua. A média de valores dos lanches é de R$ 48,00.

LEIA TAMBÉM > Parrilla do Bom Fim celebra 15 anos de operação e anuncia nova marca

Sobre a expectativa para a abertura, o empreendedor declara que são as melhores possíveis. “A Freddo já estava operando e nos diziam como estava impressionante acompanhar as perguntas dos clientes, que chegavam na sorveteria e pediam pelo cardápio da La Barra. É muito positivo. E, claro, os clientes que vêm jantar e almoçar no El Tonel não paravam de perguntar quando abriria”, declara. Além disso, ele exemplifica uma situação que trouxe conforto para os empreendedores. “Uma moça esteve aqui almoçando e, sabendo que a hamburgueria é nossa, disse que se tiver a mesma qualidade que tem o Tonel, com capricho de carne, vai ser maravilhoso ”, conclui.

Eliane, Gonçalo e Luiz Fernando estão à frente do El Tonel Júlia Fernandes/Especial/JC



Luiz também remonta os anos de empreendedorismo e os aprendizados que traz para a nova marca. “No começo, há 15 anos, vínhamos de um ramo diferente, éramos totalmente crus, tivemos muitos erros, é lógico. E, hoje, entramos numa outra operação completamente diferente, sabendo que tem coisas que erramos no passado, que não podemos repetir. Mas o frio na barriga bate sempre, estou bem ansioso”, diz. E ele compartilha o que acredita ter absorvido de mais precioso: buscar atendimento e produtos de qualidade. “ Para mim, essas duas coisas são prioridade total ”, complementa. Luiz também remonta os anos de empreendedorismo e os aprendizados que traz para a nova marca. “No começo, há 15 anos, vínhamos de um ramo diferente, éramos totalmente crus, tivemos muitos erros, é lógico. E, hoje, entramos numa outra operação completamente diferente, sabendo que tem coisas que erramos no passado, que não podemos repetir.”, diz. E ele compartilha o que acredita ter absorvido de mais precioso: buscar atendimento e produtos de qualidade. “”, complementa.

Inauguração e endereço do La Barra

O evento de inauguração acontece no dia 2 de agosto e será uma ação conjunta com a gelateria que divide o endereço, e contará com DJ, chope cortesia e distribuição de gelatos. Além disso, o trabalho em parceria não deve parar por aí, esclarece o empreendedor. De acordo com Luiz, La Barra e Freddo pretendem seguir com iniciativas que unem os negócios para a clientela. Em soft opening, o horário especial será de terça a sexta-feira, das 18h às 23h, aos sábados, das 11h30min às 23h, e aos domingos com horário flexível à noite. A nova hamburgueria fica na rua Fernandes Vieira, n° 466, no bairro Bom Fim.