Gelateria argentina do Bom Fim reabre em novo ponto oferecendo cafés e medialunas

A Freddo, gelateria artesanal argentina que opera desde 2021 no Bom Fim, acaba de abrir as portas em um novo endereço - agora com uma proposta mais completa, unindo sorvetes, cafés especiais e doces tradicionais como as medialunas. O novo ponto divide espaço a La Barra, hambuegueria do El Tonel que abrirá nas próximas semanas.

“Nosso carro-chefe sempre foram os gelatos, mas queríamos oferecer uma experiência mais completa. No novo ponto, conseguimos integrar a cafeteria, os doces e salgados, o que não era possível na antiga unidade”, explica Matheus Mello, gerente de operações da franquia. A marca operava desde 2021 no Mercado Brasco, onde ficou por quatro anos, mas sem a possibilidade de oferecer café próprio, já que o local contava com operação de cafeteria.

O novo ponto da Freddo divide espaço com uma hamburgueria BRENO BAUER/JC

A mudança veio também como parte de uma parceria com o grupo que está lançando a hamburgueria La Barra, de inspiração uruguaia. “Foi uma conexão natural. O Gustavo, nosso franqueado, já conhecia o pessoal do El tonel e surgiu essa oportunidade. A ideia é somar as propostas, já que hambúrguer e gelato funcionam muito bem juntos, e nossos horários de pico são complementares”, afirma Matheus.

LEIA TAMBÉM > Pizzaria de Porto Alegre realiza competição com influenciadores digitais

Além dos clássicos gelatos, produzidos na Argentina, a Freddo agora aposta na cafeteria com cafés italianos da marca Lavazza, uma das mais tradicionais da Itália. O café espresso é o grande destaque e vem acompanhado de uma pequena degustação de gelato, servida numa casquinha artesanal chamada capelina.

Outra novidade são as medialunas argentinas, uma espécie de croissant típico, que passou a integrar o cardápio. “Muitos lugares oferecem medialunas, mas as nossas são realmente fiéis às receitas argentinas. Quem já viajou para lá, reconhece o sabor na hora”, destaca Matheus.

Com vitrine repaginada e ambiente que inclui música típica da Argentina, a nova loja pretende transportar o cliente para uma pequena Buenos Aires dentro de Porto Alegre. E o público já tem dado retorno positivo. “Mesmo sendo próximo ao antigo ponto, passamos a alcançar novas pessoas. Tem gente que frequenta a região e nunca tinha nos conhecido antes. Agora estão descobrindo.”

Entre os sabores mais pedidos continuam em destaque o Dulce de Leche Tentación, elaborado com doce de leite argentino in natura, o pistache da Sicília e o chocolate intenso 90%. O copo pequeno de gelato tem preço inicial de R$ 20,50.

LEIA TAMBÉM > Barista de Porto Alegre abrirá café no Bom Fim e compartilha jornada nas redes sociais

A nova Freddo marca, assim, não apenas uma mudança de endereço, mas um novo momento de posicionamento e expansão da marca no Bom Fim, agora com o aroma do café e o sabor das medialunas.

A nova gelateria está localizada na rua Fernandes Vieira, nº 466 BRENO BAUER/JC

Endereço e horário de funcionamento da Freddo

A Freddo opera de terça a quinta, das 12h às 20h, e nas sextas e sábados, das 12h às 22h. No domingo a gelateria funciona até as 20h. A Freddo está localizada na rua Fernandes Vieira, nº 466.