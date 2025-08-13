Inspirado em séries e filmes, restaurante começa a operar no bairro Rio Branco

Júlia Fernandes

13 Agosto 2025

Aberto há oito anos, o Spoiler expandiu a marca em Porto Alegre e apostou em um novo formato com foco na gastronomia

A noite desta terça-feira (12) marcou a inauguração oficial da Casa Spoiler. O novo empreendimento, localizado no bairro Rio Branco, tem origem na Cidade Baixa. Aberto há oito anos, o Bar Spoiler expandiu a marca e apostou em um novo formato. Diferentemente do bar, que tem como ponto alto os drinks, a Casa Spoiler aposta na gastronomia, mas, é claro, sem perder a essência: a inspiração em séries e, agora, também em filmes. O espaço ficou seis meses em obras. “A intenção do projeto é ser uma casa mesmo, um ambiente que acolhe, onde há aconchego e onde tem filmes rolando”, afirma Thais Ribeiro, sócia do Spoiler ao lado da amiga Taiane Panizzi. Com uma área de 300 m², a nova operação está instalada em uma casa dos anos 1950. Dividida em dois andares, o local possui vários ambientes que se conectam por meio de aberturas nas paredes e de uma decoração repleta de referências a séries e filmes clássicos. No térreo, está localizado o bar principal, aberto para a fachada do empreendimento e para o hall de entrada da casa, que também conta com mesas na parte externa. LEIA TAMBÉM > Ocidente abre novo bar em homenagem à história da avenida Osvaldo Aranha “Sentíamos falta de expandir um pouco mais no quesito gastronomia. Vimos o ponto como uma oportunidade para isso, tanto pela região quanto pela própria possibilidade de negócio. Foi a chance que tivemos para trazer o universo dos filmes para o Spoiler, então estamos dando esse passo aqui também”, observa Taiane. Subindo pela escada caracol, o segundo andar é dividido em pequenas salas e conta com um bar de apoio com vinhos e espumantes selecionados da Serra Gaúcha, além de cervejas e chopes. A carta de vinhos apresenta opções a partir de R$ 80,00. Além das salas já inauguradas, o local ainda possui espaços em obra. A ideia é que o segundo pavimento tenha mais ambientes, entre eles um jardim externo. A entrada Fenda do Biquíni faz uma releitura da casa do protagonista da animação JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC O cardápio da Casa Spoiler apresenta mais de 10 opções de entrada, como as Batatas do Joey, de Friends, por R$ 60,00. O petisco, inspirado na série dos anos 1990, consiste em batata crinkle crocante coberta por carne de panela desfiada, sour cream caseiro e cebolinha fresca. Para aqueles que cresceram assistindo Bob Esponja, a Fenda do Biquíni faz uma releitura da casa do protagonista da animação. Com anéis de lula empanada, acompanhados por vegetais crus selecionados e aioli de limão siciliano; a entrada custa R$ 65,00. As estrelas da casa, os pratos principais, têm opções a partir de R$ 64,00, como a Lasanha da Dona Hermínia. Ao todo, oito pratos compõem o menu, que apresenta alternativas vegetarianas e sem lactose. A Moussaka da Tula, inspirada no filme Casamento Grego, lembra um suflê, com camadas de berinjelas grelhadas, ragú de shimeji, purê de batatas e queijo gratinado. O prato custa R$ 68,00. Já o Primeira Classe vem acompanhado de um bilhete para o navio mais famoso de todos os tempos, o Titanic. Além de entradas e pratos, o menu conta com hambúrgueres, sanduíches e sobremesas. Na parte dos drinks, a brincadeira continua. A Casa Spoiler mantém a mesma carta de drinks autorais e clássicos do primeiro bar. “A nossa ideia é abrir durante o dia também. Aos fins de semana, nossa operação é das 12h à meia-noite”, explica Taiane, afirmando que o espaço irá oferecer opções para todo o período, como almoços, lanches, café e jantar. “O Rio Branco veio com essa pegada bem forte de bares e restaurantes, e a gente veio para cá justamente com a intenção de agregar esses serviços ao bairro”, completa Thais. Sobre a cena do empreendedorismo na capital gaúcha e a vontade de continuar investindo na cidade, Taiane observa que Porto Alegre tem grande potencial. “É onde a gente nasceu e cresceu. Queremos continuar crescendo junto com a cidade para possibilitar mais oportunidades de emprego, conquistar novos clientes e explorar novas regiões”, enfatiza. LEIA TAMBÉM > Cafeteria inaugura no Bom Fim com a ideia de valorizar o ofício do barista Thais faz uma comparação com o momento em que abriram o primeiro bar, há oito anos. “Tem o fato de sermos empreendedoras mulheres. Lá no início, foi bem difícil. Mudou um pouco, porque cada vez mais surgem negócios comandados por mulheres em Porto Alegre. Temos orgulho de ser parte desse movimento de mulheres que crescem no setor de bares, que sempre foi visto como um negócio masculino”, destaca. O cardápio da Casa Spoiler apresenta mais de 10 opções de entrada, como as Batatas do Joey JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC Endereço e horário de funcionamento da Casa Spoiler A Casa Spoiler está localizada na rua Miguel Tostes, nº 579, no bairro Rio Branco. O local opera de terça a sexta, das 18h à meia-noite. Nos fins de semana, o restaurante abre às 12h, operando até a meia-noite no sábado e até as 18h30min no domingo.