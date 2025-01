Da carrocinha à rede 24h: tradicional cachorro-quente de Cachoeirinha conquista o Litoral Norte

Há 11 anos, Anderson de Quadros Pereira comanda o Dog do Anão. A lancheria, tradicional em Cachoeirinha, conta com unidades em Porto Alegre, Capão da Canoa e Xangri-Lá - a última inaugurada neste verão. A operação é conhecida pelo seu funcionamento: três das seis unidades abrem as portas 24h.

Anderson começou a empreender em uma carrocinha de cachorro-quente que foi emprestada pelo proprietário da pizzaria onde ele trabalhava em Gravataí. "Ele me emprestou para eu trabalhar um dia. Depois, ele não quis continuar com ela e acabei dando continuidade. Fiquei um ano na carrocinha; temos 10 anos de loja e um de carrocinha", conta Anderson.

Após a abertura da loja em Cachoeirinha, em frente ao local onde ficava a carrocinha, o desejo do empreendedor era fortalecer a presença no ponto. No entanto, uma oportunidade mudou a rota do negócio. "Nunca trabalhei com a hipótese de expandir. Mas surgiu uma oportunidade de comprar a loja do Cachorro-Quente do Bigode, em Cachoeirinha também", conta sobre o segundo ponto na cidade da Região Metropolitana. O movimento fez com que Anderson expandisse os horizontes da marca. "As duas lojas estavam suficientes já. Então, surgiu a oportunidade de abrir em Porto Alegre. Só no ano passado, abrimos três unidades, totalizando seis", orgulha-se Anderson.

Foco no Litoral Norte

A unidade de Capão da Canoa existe há três anos e é uma das que opera 24h. O empreendedor conta que o desejo de empreender por lá surgiu a partir de sua família, que mora na região. Nesta temporada de verão, o Dog do Anão tem seu segundo ponto no Litoral, desta vez em Xangri-Lá, na avenida Central, nº 2060, dentro do complexo Ramblas. "É uma unidade onde tem bastante festa na volta. É focado nesse público que vai antes e depois das festas. Trabalhamos das 18h às 6h", explica.

De acordo com Anderson, hoje as lojas do Litoral representem 50% do negócio. "As lojas do Litoral vendem mais que as da Capital", garante . O segredo, conforme o empreendedor, é entender as adaptações necessárias para cada região. "Cada município modifica muito o comportamento do consumidor. Não é o público que é diferente, é o comportamento. No Litoral, quando a gente vem para tirar férias, o comportamento é diferente. Mas o produto é o mesmo, mudam alguns detalhes", pontua sobre as diferenças das lojas, como o preço e algumas opções do cardápio. "Neste ano, foi bem boa a arrancada de ano", complementa sobre as operações nas praias gaúchas.

Com o negócio em constante expansão, Anderson acredita que o diferencial não está na inovação, mas na forma como é feito o produto. "Desenvolvi um negócio que tem há 200 anos. As pessoas perguntam o que fiz de novo. Nada! Vendo cachorro-quente: salsicha, molho e pão. O diferencial é o carinho", afirma. O cardápio do Dog do Anão conta com lanches clássicos, que variam apenas no tamanho do pão e no embutido, que pode ser salsicha, linguiça ou uma versão vegetariana. Os valores partem de R$ 21,00 até R$ 33,00, além dos combos e acompanhamentos.

O Dog do Anão em Capão da Canoa fica na avenida Paraguassu, nº 2081.