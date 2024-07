Fundado nos anos 1950, bar especializado em chope reabre em casarão centenário no Centro Histórico

Fundado em 1952, o Bar Lider Chopp funcionou na rua Barros Cassal na esquina com a avenida Independência até 2010. Em julho de 2024, a dupla de empreendedores Álvaro Lisot e Luciano Morganti reabriu a operação, que busca manter os mesmos ideais que fizeram do bar original um local tão querido pelos porto-alegrenses. Agora, a operação está localizada em um casarão histórico na rua Duque de Caxias, n° 688.



A história de Álvaro com o Lider começou em 1989, quando seu pai adquiriu a operação. A família ficou à frente do bar até 2010, quando o empreendimento teve que fechar as portas. O apego dos donos pelo bar era tão grande que, mesmo com o fechamento da operação, Luciano guardou todos os móveis, quadros e até mesmo o balcão do antigo ponto e recriou o restaurante nos fundos da casa de seu pai, espaço que não era aberto ao público. “Tivemos que desmontar o bar da casa dele para montar no novo ponto. Luciano tem um apego muito grande pela história do Líder. Estamos mantendo toda a tradição e culinária do bar ”, afirma Álvaro.

Após 13 anos, Luciano passou a nutrir uma vontade de reabrir o Líder. Assim, ele chamou Álvaro para auxiliá-lo nessa nova aventura. A dupla, decidida em manter o restaurante no Centro Histórico, seu bairro original, acabou encontrando o ponto perfeito: um casarão centenário, construído nos anos 1920, localizado na rua Duque de Caxias, local que, por anos, abrigou a Champanharia Ovelha Negra.



"Queríamos um lugar que encaixasse nessa história do Líder. Encontramos essa casa que tem tudo a ver. Uma casa histórica para um lugar histórico. O bar tem 72 anos e a casa tem uma história centenária. Só que ela estava destruída, eram cinco anos fechada sem manutenção. Foi um desafio fazer a manutenção da casa, tudo levou oito meses", afirma Álvaro.

A enchente também foi um fator que atrapalhou as obras do local. Assim como muitos outros negócios na Capital, as fortes chuvas que começaram no mês de maio trouxeram prejuízos para os donos do Lider. "Quando tudo estava tomando forma veio a chuva. Tudo parou. Começou um problema de infiltração, depois ficamos 20 dias sem luz", lembra o Álvaro.

Cardápio inspirado no bar clássico



O novo bar ainda está operando no modelo soft opening, portanto, o empreendimento ainda está suscetível a mudanças. Apesar disso, os empreendedores garantem que a ideia é manter o cardápio o mais próximo possível do original. Assim, o Líder oferece petiscos para compartilhar inspirados na culinária alemã, como salsicha bock com molho de mostarda.

Na parte gastronômica, no entanto, o destaque vai para os filés. Segundo Álvaro, eles são o carro-chefe da operação desde os anos 1950. Com pratos que partem de R$ 84,00, o local conta com uma grande variedade de filés, além de outras opções, como carne suína, de frango e peixe.



Para beber, a casa oferece o clássico chope Brahma, produto que, segundo os empreendedores, é a marca registrada da casa. Além disso, uma carta de drinks clássicos foi adicionada ao cardápio. Assim, bebidas como cuba libre, aperol spritz e caipirinha estão disponíveis para a clientela. Outro ponto enfatizado por Álvaro é que drinks com espumante serão introduzidos ao cardápio. Essa medida foi pensada para agradar a antiga clientela da Champanharia Ovelha Negra, que, por anos, operou no ponto do atual Líder.



Para ter sucesso, o empreendimento aposta no apego que sua antiga clientela nutre pelo bar. Os empreendedores buscam replicar o ambiente aconchegante e nostálgico da antiga sede, algo potencializado pela atmosfera retrô e espaçosa do antigo casarão onde está localizado.

O empreendimento que funcionou de 1952 até 2010 está reabrindo em Porto Alegre THAYNÁ WEISSBACH/JC



Segundo Álvaro, a aposta tem dado certo. O empreendedor conta que, mesmo sem muita divulgação, já é comum ver grupos de antigos clientes que se reuniam no bar original frequentando a nova sede. "Queremos uma clientela que venha para o bar e se sinta em casa. O Líder tinha essa questão. Ele não tinha dono, as pessoas faziam parte do bar e é isso que queremos resgatar. O Líder são as pessoas"

Endereço e horário de funcionamento do Lider

O Bar Lider Chopp está localizado na rua Duque de Caxias, n° 688, no Centro Histórico, e funciona de segunda-feira a sábado, das 17h à meia noite.