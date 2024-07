Tradicional hamburgueria de Porto Alegre abre nova unidade no Bom Fim

A partir de agosto, o bairro Bom Fim contará com uma unidade da Mark Hamburgueria (@markhamburgueria). O novo restaurante da marca está localizado na rua Felipe Camarão, nº 383, a 500 metros do Parque da Redenção. Segundo o chef Mark Bandeira, proprietário da rede de lojas da Mark Hamburgueria, a ideia do novo ponto surgiu após o fechamento da unidade que ficava no Boulevard Laçador, ao lado do Aeroporto Salgado Filho.



"Decidimos fechar a loja do Laçador quando entramos nela pela primeira vez após a enchente. A unidade ficou embaixo d'água por 25 dias, durante os quais não tivemos nenhuma informação", comenta o empreendedor, que perdeu R$ 60 mil em estoque devido às enchentes. Mark relata que estava auxiliando nos resgates no bairro Humaitá quando resolveu verificar a situação de sua loja. "Quando entrei, era uma quinta-feira. Na sexta-feira, enviei um e-mail para o shopping informando que iria devolver a loja", afirma.

A mudança de local foi motivada por diversas razões, incluindo a falta de operação do aeroporto nos últimos meses e o fechamento de outros negócios na região. "O movimento foi muito afetado. Já não estava tendo um fluxo bom de clientes na loja devido a outras questões dentro do shopping, então achei melhor respirar novos ares", comenta o chef.



Segundo Mark, o novo ponto no Bom Fim exigirá um investimento maior em comparação com o que seria gasto em uma reforma no antigo endereço. "Investiria entre 50% e 70% a menos lá do que estou gastando aqui para abrir a loja", afirma. No entanto, ele acredita que o investimento no novo ponto terá um retorno mais rápido. " Esta é uma região mais boêmia, com mais fluxo de pessoas, acredito que conseguirei recuperar o investimento mais rapidamente ", declara.



Na nova loja, o empreendedor investiu R$ 120 mil, mas os custos poderiam ter sido maiores se não fosse possível reutilizar alguns equipamentos e móveis da unidade do Boulevard Laçador. Mark conseguiu recuperar 80% do que havia no outro estabelecimento. "Mesas, cadeiras e sofás que ficaram submersos foram restaurados. Estou restaurando também os equipamentos de cozinha" , relata. No entanto, ele perdeu computadores, tablets e alguns móveis sob medida.

Proprietário investiu R$ 120 mil no novo ponto e reduziu custos reaproveitando alguns equipamentos e móveis da unidade do Boulevard Laçador NATHAN LEMOS / JC