Loja especializada em cocadas abre no Centro Histórico de Porto Alegre

A primeira cocaderia da Capital abriu as portas no Centro Histórico. A Coccaderia.Co (@coccaderia.co) foi inaugurada há pouco mais de um mês oferecendo mais de 20 sabores de cocadas. A produção é própria e feita a partir de uma receita secreta de família.



Filipe Sales e sua esposa, Priscila Portal, são sócios e resolveram trazer para Porto Alegre o empreendimento que nasceu a partir da receita da mãe de Filipe, Sandra Izoleti. Há 20 anos, em Tramandaí, Sandra abriu um quiosque que tinha o coco como carro-chefe do negócio. “As receitas vieram de lá e a gente só aprimorou e colocou mais coisas no cardápio. Trouxemos também uma pegada de inovação, mas muito dos nossos clientes aqui lembram da cocada de lá”, comenta o empreendedor.

Filipe tem sua história ligada ao coco, assim como a mãe. Antes de abrir o primeiro quiosque no Litoral, a família operava uma fábrica do fruto. "Minha mãe e eu nascemos no meio da produção do coco. Sabemos tudo sobre ele, desde seu preparo, como é colhido, até seu tempo de maturação, um conhecimento adquirido há mais de 25 anos" , declara.



A Coccaderia.Co traz mais de 20 opções de sabores. Entre eles, chocolate, leite condensado, tradicional, leite ninho, maracujá, pistache, frutas vermelhas, além dos pés-de-moleque e doce de leite. De acordo com os sócios, os produtos não têm adição de conservantes para não modificar o gosto da tradicional cocada e são produzidos com polpa de frutas. “A gente sempre quis trazer essa questão do produto natural mesmo. Além disso, oferecemos opções de cocadas veganas, cocada para diabéticos, então a gente prima por essa pluralidade também”, afirma Priscila.

Tanto Filipe quanto Priscila atuavam em diferentes áreas. A empreendedora é atuária e contadora, enquanto Filipe é engenheiro mecânico e possui outros dois empreendimentos em segmentos diferentes. O impulso final para seguir com o negócio familiar veio através de Priscila, que acreditava valer a pena apostar no produto. "Tinha vontade de trazer essa magia da cocada para mais pessoas em Porto Alegre, especialmente neste momento. É um ambiente colorido, em contrapartida à enchente que devastou o Centro. Queremos trazer essa vida e essa cor no nosso balcão e para a região", afirma.

A loja oferece mais de 20 opções de sabores de cocada EVANDRO OLIVEIRA/JC

Quem passa pela praça Dom Feliciano, nº 106, é tomado pelo cheiro de cocada sendo preparada na hora. O balcão da pequena loja, em frente ao complexo da Santa Casa de Porto Alegre, chama atenção pela variedade de cocadas expostas com diferentes cores vibrantes. Os produtos partem de R$ 8,00 e podem ser consumidos no local ou os clientes podem optar por montar uma caixa com diferentes sabores para levar. Além disso, a loja conta com serviço de delivery.



Segundo Filipe, o novo negócio está sendo bem recebido tanto pelos possíveis clientes, quanto pelos empreendimentos no entorno, que ficaram felizes com a novidade. “Já tivemos história de um paciente que estava internado no hospital e sentia o cheiro da cocada. Assim que teve alta, veio aqui experimentar. Além disso, os outros empreendedores ficam aliviados em ver nesse momento novos negócios abrindo no Centro”, relata.

Os sócios contam que houve um pequeno atraso na inauguração devido às enchentes de maio. "Tivemos problemas, principalmente na questão do fornecimento de embalagens”, comenta Filipe. Apesar disso, seguem positivos com o novo negócio e com planos para os próximos passos. "Tem mais novidades vindo no nosso cardápio. Nós temos toda uma equipe por trás do desenvolvimento, investimos bastante. Agora, temos uma equipe por trás nos ajudando a fornecer novas receitas, mas nunca fugindo dessa pegada da cocada. Nós temos os cocos fresquinhos, novinhos. Todos dias, recebemos insumos novos. Temos água de coco também, que nós engarrafamos", conta o empreendedor.