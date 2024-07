Vendendo 1,5 mil pizzas por semana, pizzaria napoletana amplia operação no Rio Branco

Grani, pizzaria estilo napoletana, celebra a consolidação do negócio. A operação, que começou em uma pequena sala de 17 metros quadrados, ocupou as duas lojas vizinhas, chegando a cerca de 70 metros quadrados. O crescimento, contam os sócios Aline Kropidlofscky e Igor Henrique Rodrigues, é perceptível também no número de vendas. O que há dois anos representava o número de uma semana, hoje chega a ser registrado em apenas um dia, já que a pizzaria comercializa cerca de 1,5 mil pizzas semanalmente. Operando desde 2022, a, pizzaria estilo napoletana, celebra a consolidação do negócio. A operação, que começou em uma pequena sala de 17 metros quadrados, ocupou as duas lojas vizinhas, chegando a cerca de 70 metros quadrados. O crescimento, contam os sócios Aline Kropidlofscky e Igor Henrique Rodrigues, é perceptível também no número de vendas. O que há dois anos representava o número de uma semana, hoje chega a ser registrado em apenas um dia, já que a pizzaria comercializa cerca de

"Foi bastante rápido e levemente assustador. São só dois anos. Começamos de uma forma tão minúscula. Com bastante pretensão, mas sem ideia de chegar nesse formato que estamos hoje", avalia Igor sobre o desenvolvimento do negócio. O casal iniciou a pizzaria sem nenhum colaborador. Na época, Igor ficava no preparo das pizzas, enquanto Aline comandava o caixa. Para os sócios, ter deixado as funções operacionais foi fundamental para conseguir aprimorar o negócio, que hoje conta com nove funcionários. "Tivemos bastante tempo para nos desenvolvermos juntos. Ficávamos com os nervos à flor da pele, a operação é muito estressante. No momento que conseguimos tirar o pé da operação, nosso amadurecimento veio muito rápido. Hoje, nos sentimos muito seguros do que temos feito, dominamos todas as pontas do nosso negócio, não nos arrependemos de nada", pontua Igor.

As obras para unificação das três lojas e ampliação do negócio, que contava inicialmente com cinco mesas e hoje acomoda mais de 50 pessoas, foram desafiadoras. Com investimento de cerca de R$ 450 mil, a reforma começou no início do ano e ainda está em fase de finalização. "A enchente também nos prejudicou. Compramos a marcenaria em Nova Santa Rita e eles foram prejudicados", conta o empreendedor. Apesar disso, o negócio seguiu de portas abertas, o que, para Aline, faz parte da essência da Grani. " Sempre tivemos a máxima de trabalhar com o que temos . Inclusive, em todo esse período de obra, os clientes sentiram que não estava o ambiente ideal e entenderam. Houve uma compreensão grande de quem é o nosso público de fato. Sempre priorizamos não fechar, tendo muita paciência com os processos. Não era o ideal, mas o real", diz a empreendedora.

Cardápio com foco nas criações autorais

Apesar das mudanças do espaço, o cardápio sofreu poucas alterações ao longo dos anos, como contam os sócios. "Acertamos muito no primeiro. Fizemos um cardápio bem democrático, trabalhamos com muitas pizzas vegetarianas. Fazemos pizzas sazonais e muitas dessas viraram fixas", diz Igor, ressaltando a grande procura do público vegano, já que a maioria das 27 opções do cardápio pode ser alterada para queijo e insumos sem origem animal.

A dupla acredita que um dos diferenciais para consolidar o negócio é o almoço executivo, que custa R$ 32,00 incluindo uma pizza e uma bebida. A promoção também acontece nas terças-feiras à noite, com valor de R$ 39,00. "O almoço continua com bastante demanda, tornou-se bem conhecido", afirma Igor. Outro destaque para o empreendedor é o happy hour, com dose dupla de chope até às 20h, e o fato do negócio não cobrar valor de rolha para quem quiser levar o próprio vinho. Mesmo assim, a Grani oferece vinho em taça pelo valor de R$ 19,00 para um e R$ 32,00 para duas. "Temos girado, por semana, 60 garrafas", conta o empreendedor.

Bar com drinks autorais

As bebidas, em breve, ganharão ainda mais destaque na operação. Isso porque um bar está em fase de finalização. Com previsão de começar a funcionar em dois meses, a novidade trará drinks autorais para a pizzaria. Igor conta que o novo projeto é uma estratégia para aumentar o faturamento do negócio, que registrou R$ 3 milhões em 2023. "Com o bar, projetamos vender R$ 300 mil por mês", revela o empreendedor.

Endereço e horário de funcionamento da Grani

A Grani opera na rua Cabral, nº 384, no bairro Rio Branco. A operação é de terça-feira a domingo, das 1hh às 14h30min, e das 18h às 22h30min.