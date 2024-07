Hamburgueria da Restinga abre nova unidade na Cidade Baixa

A Tabloid Hamburgueria (@tabloidhamburgueria) completa cinco anos em setembro e celebra expansão. Fundada em 2019 pelos amigos e sócios Alexandre Dutra e Emmanuel Nascente, o restaurante foi uma das primeiras hamburguerias na Restinga, Zona Sul de Porto Alegre. Em abril, os empreendedores decidiram expandir o negócio, inaugurando uma segunda unidade na rua General Lima e Silva, nº 1226, no bairro Cidade Baixa.



"No início, éramos três sócios, mas um saiu. Eu trabalhava em uma multinacional e ganhava bem. Quando saí, tinha receio de não ser reconhecido em um novo trabalho", conta Alexandre. A partir daí, surgiu o desejo de empreender. Na época, Emmanuel morava nos Estados Unidos e planejava retornar ao Brasil para abrir um negócio próprio. Em uma conversa, decidiram estudar o bairro onde cresceram para entender as necessidades locais e onde seria melhor investir.

Depois de juntar as economias, os três amigos decidiram entrar no ramo de alimentação. "Vimos que na Restinga não havia um lanche mais sofisticado. Os lanches eram geralmente simples. Quando queríamos algo melhor, precisávamos sair do bairro" , relata Alexandre. Foi aí que surgiu a ideia de criar uma das primeiras hamburguerias da região.



Segundo os sócios, um dos principais desafios iniciais foi o preço dos produtos, já que os ingredientes utilizados são mais caros. "Mesmo pesquisando e consultando fornecedores, não conseguimos reduzir mais os custos", explica Alexandre. Além disso, devido à falta de experiência, os sócios cometeram erros que causaram prejuízos. "Tínhamos um produto excelente, mas cometemos erros operacionais, desde o uso incorreto de óleo e fritadeira até o controle inadequado da temperatura da chapa", lembra.

Venon, Logan e Cyborg são alguns dos hamburgues que compõem o cardápio da Tabloid Hamburgueria NATHAN LEMOS / JC

Apesar das dificuldades, o estabelecimento foi bem recebido pela comunidade e teve uma alta demanda desde o início. "Acredito que pela novidade. Isso ajudou a cobrir os prejuízos iniciais", comenta Alexandre. A procura foi tão grande que, em certo momento, os empreendedores pensaram em desistir por não conseguirem dar conta do trabalho.



"Somos criados na Restinga. As pessoas que começaram conosco ainda são nossos clientes", destaca Emmanuel. O cardápio da Tabloid Hamburgueria inclui 10 hambúrgueres, inspirados em super-heróis de quadrinhos, além de acompanhamentos como batatas fritas, provolone empanado e anéis de cebola. Na unidade da Cidade Baixa, há também uma carta de drinks clássicos.



Em menos de um ano, precisaram ampliar o espaço para ocupar toda a esquina da rua Wenceslau Fontoura, nº 4721, onde estão até hoje. Logo após expandirem, a pandemia de Covid-19 começou, forçando o restaurante a suspender o atendimento presencial. "Apesar do impacto inicial, foi quando crescemos e nos tornamos conhecidos. Vendíamos muito pelo delivery e nos estruturamos para melhorar a entrega, investindo até em uma estufa para manter a qualidade", comenta Alexandre.

Para Emmanuel, o sucesso do negócio deve-se à dedicação e ao diferencial no serviço. "Desde o início, focamos na qualidade do produto, desde o pão carimbado até a embalagem personalizada. Isso profissionalizou nosso serviço e nos destacou na região", destaca.

Nova unidade na Cidade Baixa

A ideia de abrir uma nova unidade surgiu em 2023, quando os sócios puderam delegar tarefas na cozinha e focar mais na gestão. "Inicialmente, pensamos em expandir o delivery, que ia até a região da Juca Batista, mas a oportunidade na Cidade Baixa caiu no nosso colo e decidimos aproveitar", explica Alexandre. Após três meses de reforma, inauguraram o novo endereço.



Emmanuel continua na Restinga, administrando a unidade do bairro, enquanto Alexandre, que se mudou para perto da Cidade Baixa, cuida da nova operação. As enchentes que atingiram a região pouco após a inauguração do espaço obrigaram o fechamento temporário da nova unidade. "Quando ocorreu a evacuação, transferimos os insumos para a unidade da Restinga. Fechamos a loja temporariamente, mas não perdemos nada dentro dela. Agora, vamos trabalhar para que as coisas cresçam aqui, como cresceram na Restinga", conclui Emmanuel.