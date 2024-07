LISTA: 10 lugares para comer pizza napoletana em Porto Alegre

O Dia da Pizza surgiu no Brasil após um concurso cultural de melhor pizza, realizado em São Paulo no ano de 1985. O evento teve tanto sucesso que deu origem à data comemorativa celebrada nesta quarta-feira (10). Em Porto Alegre, as pizzas napoletanas tem conquistado o coração dos consumidores. Por isso, o GeraçãoE preparou uma lista com 10 lugares para apreciar uma boa pizza napoletana na Capital.

1. Grani

Com massa sovada à mão, sem maquinários, a Grani, pizzaria napoletana fica no bairro Rio Branco GRANI PIZZARIA/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC



Com massa sovada à mão, a Grani, pizzaria napoletana no bairro Rio Branco, oferece combo com pizza e refri de 350ml no horário do almoço por R$ 36,00. Nas terças-feiras, o combo também pode ser pedido no horário do jantar, pelo valor de R$ 39,00.



• Grani: rua Cabral, nº 380, no bairro Rio Branco.

• Horário: todos os dias, das 11h às 14h30min e das 18h às 22h30min. Com massa sovada à mão, a, pizzaria napoletana no bairro Rio Branco, oferece combo com pizza e refri de 350ml no horário do almoço por R$ 36,00. Nas terças-feiras, o combo também pode ser pedido no horário do jantar, pelo valor de R$ 39,00.rua Cabral, nº 380, no bairro Rio Branco.todos os dias, das 11h às 14h30min e das 18h às 22h30min.

LEIA TAMBÉM > Com receitas do YouTube, pizzaria de Carlos Barbosa fica entre as melhores pizzas da América Latina

2. Balcone

Operando de 2018 em Porto Alegre, a pizzaria Balcone está presente em seis bairros da Capital BALCONE PIZZARIA/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC



Operando de 2018 em Porto Alegre, a



• Balcone Bom Fim: rua Fernandes Vieira, nº 518, bairro Bom Fim.

• Horário: segunda-feira, das 17h às 23h, e de terça-feira a domingo das 12h às 23h. Operando de 2018 em Porto Alegre, a pizzaria Balcone está presente em seis bairros da Capital: Menino Deus, Boa Vista, Bom Fim, Chácara das Pedras, Bela Vista e Moinhos de Vento. A proposta da Balcone é ser uma pizzaria mais descontraída. Na unidade do bairro Bom Fim, de terça a sexta-feira, o local oferece o combo almoço, com uma pizza mais bebida - água ou refrigerante- por R$ 45,00.rua Fernandes Vieira, nº 518, bairro Bom Fim.segunda-feira, das 17h às 23h, e de terça-feira a domingo das 12h às 23h.

3. Ciao Pizzeria

A Ciao Pizzeria, na Cidade Baixa, foi pensada para o consumo prático CIAO PIZZERIA/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC



Para quem gosta de saborear pizza com praticidade, a Ciao Pizzeria tem unidades na Cidade Baixa, Bom Fim e Santa Maria. O pizzaria foi pensada para o consumo prático. As pizzas da Ciao são servidas individualmente em pratos descartáveis, em tamanho médio de 30 centímetros, e custam entre R$ 32,00 e R$ 81,00.



• Ciao Pizzeria: rua General Lima e Silva, nº 594, na Cidade Baixa.

• Horário: segunda-feira a sábado das 18h às 23h e domingo das 17h30min a 22h30min. Para quem gosta de saborear pizza com praticidade, atem unidades na Cidade Baixa, Bom Fim e Santa Maria. O pizzaria foi pensada para o consumo prático. As pizzas da Ciao são servidas individualmente em pratos descartáveis, em tamanho médio de 30 centímetros, e custam entre R$ 32,00 e R$ 81,00.rua General Lima e Silva, nº 594, na Cidade Baixa.segunda-feira a sábado das 18h às 23h e domingo das 17h30min a 22h30min.

4. Brizza Forneria

Com insumos regionais, a Brizza Forneria tem como carro-chefe a clássica pizza margherita BRIZZA FORNERIA/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC



Com insumos regionais, a Brizza Forneria tem como carro-chefe a clássica pizza margherita. O local conta com 80% de opções vegetarianas em seu cardápio. No horário do almoço, comprando qualquer bebida, a pizza sai por R$ 35,00. As pizzas custam entre R$ 30,00 e R$ 48,00.



• Brizza forneria: rua 24 de Outubro, nº 1.409, no bairro Auxiliadora.

• Horário: de segunda-feira a sábado, das 11h45min às 14h30min e das 18h às 22h30min. Aos domingos, das 18h às 22h30min. Com insumos regionais, atem como carro-chefe a clássica pizza margherita. O local conta com 80% de opções vegetarianas em seu cardápio. No horário do almoço, comprando qualquer bebida, a pizza sai por R$ 35,00. As pizzas custam entre R$ 30,00 e R$ 48,00.rua 24 de Outubro, nº 1.409, no bairro Auxiliadora.de segunda-feira a sábado, das 11h45min às 14h30min e das 18h às 22h30min. Aos domingos, das 18h às 22h30min.

LEIA TAMBÉM > Sanduicheria com inspiração italiana abre no Mercado Público de Porto Alegre

5. Osteria Trinittá

Localizada no bairro Petrópilis, a Osteria Trinittá oferece pizzas napoletanas no horário de almoço e janta OSTERIA TRINITTÁ /INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC



Localizada no bairro Petrópilis, a



• Osteria Trinittá: rua Lagoinha, nº 52, no bairro Petrópolis.

• Horário: segunda-feira, das 11h30min às 14h, de terça a sexta-feira, das 11h30min às 14h e das 18h às 22h30min. Sábado, das 18h às 23h, e domingo, das 18h às 22h30min. Localizada no bairro Petrópilis, a Osteria Trinittá oferece pizzas napoletanas no horário de almoço e janta, no delivery e no local. Com massas feitas na hora e ingradientes frescos, o local tem como combo de almoço a pizza de 25cm acompanhada de água ou refri por R$ 35,00, ou acompanhado de cerveja ou kombuchá, por R$ 45,00.rua Lagoinha, nº 52, no bairro Petrópolis.segunda-feira, das 11h30min às 14h, de terça a sexta-feira, das 11h30min às 14h e das 18h às 22h30min. Sábado, das 18h às 23h, e domingo, das 18h às 22h30min.

6. Pizzaria Prego

Pensada como um local para degustar pizza de forma simples e em família, a Pizzaria Prego fica no bairro Auxiliadora. PREGO/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC



Pensada como um local para degustar pizza de forma simples e em família, a



• Pizzaria Prego: Galeria Moinhos de Vento, na avenida Independência, nº 1211.

• Horário: de segunda-feira a sábado, das 11h30min às 14h30min e das 18h às 22h. Pensada como um local para degustar pizza de forma simples e em família, a Pizzaria Prego fica no bairro Auxiliadora. Durante o horário de almoço, o local tem valores promocionais: a pizza inteira custa R$ 24,00, a meia pizza R$ 17,00 e o combo de pizza com refri por R$ 30,00.Galeria Moinhos de Vento, na avenida Independência, nº 1211.de segunda-feira a sábado, das 11h30min às 14h30min e das 18h às 22h.

7. Squisito pizzeria

A Squisito pizzeria, na Cidade Baixa, opera desde 2018 na Capital SQUISITO PIZZERIA/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Oferecendo um número limitado de pizzas devido ao seu estilo artesanal, a Squisito pizzeria, na Cidade Baixa, opera desde 2018 na Capital. O local oferta entre 30 e 70 pizzas diariamente, dependendo do dia da semana. O cardápio conta com 16 sabores, sendo 15 salgados e um doce. Os valores variam entre R$ 33,00 e R$ 51,00.



• Squisito pizzeria: rua Sarmento Leite, nº 826, na Cidade Baixa.

• Horário: de segunda-feira a sábado, das 17h30min às 23h.

8. Margueritas Pizza

A Margueritas Pizza Napolitana irá fazer a segunda edição de seu menu degustação MARGUERITAS PIZZA/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Para comemorar o Dia da Pizza, a Margueritas Pizza Napolitana irá fazer a segunda edição de seu menu degustação. Para participar, é necessário fazer reserva pelo Instagram (@margueritas.pizza) do local.



•Margueritas Pizza: avenida Benno Mentz, nº 163, na Vila Ipiranga.

•Horário: de terça-feira a domingo, das 18h às 23h.

9. DOC Pizzaria

A DOC Pizzaria oferece pizzas napoletanas de dois sabores DOC PIZZARIA/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC



Além de oferecer pizzas napoletanas com dois sabores, a DOC Pizzaria tem um combo pensado nos consumidores que gostam de um docinho após a refeição. Contemplando uma pizza napoletana mista, dois refris e um pudim tradicional de leite, o combo custa R$ 69,90 e está disponível para consumo no local e também para pedidos via delivery.



• DOC Pizzaria: rua Auxiliadora, nº 156, no bairro Auxiliadora.

• Horário: de sexta-feira a domingo, das 17h às 23h. Além de oferecer pizzas napoletanas com dois sabores, atem um combo pensado nos consumidores que gostam de um docinho após a refeição. Contemplando uma pizza napoletana mista, dois refris e um pudim tradicional de leite, o combo custa R$ 69,90 e está disponível para consumo no local e também para pedidos via delivery.rua Auxiliadora, nº 156, no bairro Auxiliadora.de sexta-feira a domingo, das 17h às 23h.

10. Santi Pizzería Napoletana