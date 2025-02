LISTA: 5 bares em Porto Alegre para assistir ao Oscar e torcer pelo Brasil

Neste domingo (2), acontece a 97ª edição do Oscar, a premiação mais importante do cinema mundial. Neste ano, o Brasil está concorrendo em três categorias. Após 25 anos desde a indicação de Fernanda Montenegro, a atriz Fernanda Torres, sua filha, concorre ao prêmio de Melhor Atriz por Ainda Estou Aqui. Além disso, o filme também está na disputa pelas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. Para celebrar esse momento histórico, como se fosse Copa do Mundo ou Carnaval, confira cinco bares de Porto Alegre que irão transmitir a premiação ao vivo no domingo .

1. Spoiler Bar

Com direito a tapete vermelho, os clientes que vão vestidos à gala ganham shots e concorrem a brindes . Neste ano, o bar desenvolveu um drink em homenagem à atriz Fernanda Torres, o



• Endereço: rua Gen. Lima e Silva, nº 1058, Cidade Baixa.

• Ingressos: a partir de reservas. Mais informações no Instagram (@barspoiler). O bar temático da Cidade Baixa, todo ano, transmite a cerimônia do Oscar. O local é decorado para receber os convidados.. Neste ano, o bar desenvolveu um drink em homenagem à atriz Fernanda Torres, o Totalmente Premiada . O evento ocorre a partir das 18h.rua Gen. Lima e Silva, nº 1058, Cidade Baixa.a partir de reservas. Mais informações no Instagram (@barspoiler).

2. Workroom WORKROOM/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

bar de drags de Porto Alegre irá realizar o Oscar Watch Party, a partir das 20h . Quem for comparecer, capriche no look, pois o evento será digno de tapete vermelho. As artistas Isis James-Preston e Amy Babydoll estarão no comando do show, que também terá apresentação do DJ Bruno Torres.



• Endereço: avenida Cristóvão Colombo, nº 772, no bairro Floresta.

• Ingressos: custam R$ 20,00 e estão disponíveis através do link (encurtador.com.br/PBgq7). O tradicionalAlegre irá realizar o. Quem for comparecer, capriche no look, pois o evento será digno de tapete vermelho. As artistas Isis James-Preston e Amy Babydoll estarão no comando do show, que também terá apresentação do DJ Bruno Torres.avenida Cristóvão Colombo, nº 772, no bairro Floresta.custam R$ 20,00 e estão disponíveis através do link (encurtador.com.br/PBgq7).

3. Mambembe Cervejas MAMBEMBE/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

O bar focado em cervejas artesanais irá transmitir a cerimônia do Oscar no próximo domingo (2). Oferecendo diversos rótulos de cervejas e opções de drinks, o bar também contará com apresentações de DJs e da banda Kabaluerê, que embalará a noite com músicas da trilha de Ainda Estou Aqui . O evento começa às 16h, e a exibição da premiação acontece às 22h.



• Endereço: rua Gen. Lima e Silva, nº 594, Cidade Baixa.

• Ingressos: por ordem de chegada. Mais informações no Instagram (@mambembecervejasartesanais).

LEIA TAMBÉM > Inspirado no avô, empreendedor abre restaurante de gastronomia italiana em food hall de Porto Alegre

4. Brita BRITA/REPRODU??O/JC

O bar a céu aberto da Cidade Baixa decidiu unir Carnaval e Oscar , criando o CarnaOscar. A partir das 22h, o bar irá transmitir a cerimônia em um telão. Com opções de drinks, cervejas, petiscos e hambúrgueres, o Brita pretende transformar o Oscar em uma grande festa.



• Endereço: rua Gen. Lima e Silva, nº 1035, Cidade Baixa.

• Ingressos: a partir de reservas. Mais informações no Instagram (@britapoa).

5. Ninkasi Bar ANDRESSA PUFAL/JC