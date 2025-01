Bar de Porto Alegre cria drink em homenagem à atriz Fernanda Torres

Em homenagem à atriz Fernanda Torres, que ganhou destaque nas indicações do Oscar pelo filme Ainda Estou Aqui, o Spoiler Bar, operação que fica na Cidade Baixa, em Porto Alegre, criou um drink batizado de 'Totalmente Premiada".

O coquetel destaca o caju, combinado com ingredientes brasileiros como cachaça Amburana, Cynar, perfume de cumaru e suco de limão taiti. O valor do drink é R$ 29,00. O bar também oferece o combo "Slaps and Kisses", inspirado no sucesso da série Tapas e Beijos.

O combo inclui o drink dedicado à atriz e uma porção de bolinhos de feijoada com geleia de pimenta e laranja, por R$ 60,00.

Os produtos estarão disponíveis no cardápio da operação a partir do dia 1º de fevereiro até 6 de março. No dia 2 de março, noite em que acontecerá a premiação, o Spoiler Bar promove a oitava edição do Oscar no Spoiler, uma celebração temática do mundial de cinema. A noite contará com a transmissão ao vivo da cerimônia, tapete vermelho com estatueta para fotos, shots de cortesia para quem for ao bar vestido de gala e um cardápio especial inspirado nos indicados.

O Spoiler Bar fica na rua Gen. Lima e Silva, nº 1.058, em Porto Alegre.