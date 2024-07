Referência de xis em Canoas, lancheria retoma atividades em unidade afetada pela enchente

Stéfani Rodrigues

08 Julho 2024

O Rapach Lanches opera desde 1980 em três cidades da Região Metropolitana

Entre os diversos estabelecimentos que enfrentaram os desafios da enchente que atingiu o Estado, está a Rapach Lanches, rede tradicional de xis que opera desde 1980 em Canoas. Lucas Rapach, um dos proprietários do negócio, relatou que a unidade localizada na rua Vereador Antônio Ferreira Alves, nº 417, no bairro Mathias Velho, e a Pizzaria Casa Rapach, que ocupa o número 453 na mesma rua, passaram 50 dias fechadas. O negócio conta com cinco unidades em três cidades: Canoas, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Além da pizzaria e das duas unidades que foram alagadas, os demais pontos foram afetados indiretamente pela baixa procura. "Foram 20 dias debaixo da água e mais umas duas semanas de limpeza, organização e reconstrução", explica Lucas.