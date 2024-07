LISTA: 5 lugares em Porto Alegre para aproveitar um bom chocolate quente

05 Julho 2024

Para celebrar o Dia Mundial do Chocolate, confira uma lista com cinco negócios com chocolates

O 7 de julho é conhecido mundialmente como o Dia do Chocolate, uma das sobremesas mais queridas e consumidas ao redor do globo. O doce tem um cantinho especial no coração dos brasileiros, visto que, segundo o site do Senado Federal, o Brasil é o sexto maior produtor de cacau no mundo. Para celebrar a data e driblar as temperaturas baixas, o GeraçãoE listou cinco lugares em Porto Alegre para aproveitar um bom chocolate quente. 1. Diretamente da televisãoInspirada na série Breaking Bad, a cafeteria Mr. White abriu as portas em 2020 na Cidade Baixa e atualmente está localizada na rua Ramiro Barcellos, n° 1221. Com um ambiente temático de laboratório e bebidas servidas em copos de Becker, o local conta com um chocolate quente cremoso no cardápio, perfeito para celebrar o dia. A operação funciona de terça-feira a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 14h às 20h. Servido em copos de laboratório, o empreendimento faz referência a série Breaking Bad REPRODUÇÃO/ MR WHITE/ JC