Com foco no chocolate quente, cafeteria é novidade no bairro Independência, em Porto Alegre

Operando há menos de um mês, a Red Coffee põe em destaque o chocolate quente para esquentar o inverno e as vendas do empreendimento. A nova cafeteria de Porto Alegre está localizada na avenida Independência, nº 598. Instalado numa das regiões mais movimentadas da Capital, o negócio aposta no serviço pegue e leve, para o cliente adquirir um produto e seguir o fluxo da via.

Quem traz essa ideia é Marcos Ferreira, 30 anos, e Rosane Correa, 56 anos. A dupla leva na sociedade a química adquirida durante os anos de amizade. “Meu namorado, Sandro, me apresentou a Rosane, que já era uma grande amiga dele, e, assim, fomos construindo uma nova amizade. Unindo a minha família e a nova família, montamos um negócio”, rememora Marcos sobre o processo de criação da Red Coffee.

Conheça a nova cafeteria de Porto Alegre

O projeto mudou diversas vezes – até de nome, uma semana antes da inauguração –, mas, hoje, o conceito da cafeteria é uma certeza. “ Um lugar pequeno, que as pessoas entram, pegam e levam, algo mais rápido mesmo ”, aponta Marcos. O estabelecimento, que recebeu um investimento de R$ 25 mil, comporta até oito pessoas.

E essa característica da Red Coffee – de ser uma cafeteria simples, mas aconchegante – tem encantado a clientela, conforme dizem os proprietários. “O negócio tem sido muito elogiado, principalmente pelas pessoas do bairro. Todos os dias, alguém entra aqui e nos deseja sorte”, diz Marcos, acrescentado que não esperava que o empreendimento, mesmo com poucas semanas de operação, já contasse com clientes fiéis.

Chocolate quente é o destaque da Red Coffee

Recém-inaugurada, a cafeteria ainda está adequando a operação e fazendo mudanças no cardápio de acordo com a experiência da clientela. Apesar disso, segundo os proprietários, já é possível apontar um item que não pode sair do menu de jeito nenhum: o chocolate quente. “Nós que fazemos, tem um gostinho de canela. Agora, com os dias de frio, é só chocolate quente”, destaca Marcos. Os itens partem de R$ 10,90 e podem receber acréscimos, como Nutella e chantilly.

O cardápio da Red Coffee também contempla opções de lanches, como croissants e empadas, cafés, doces e caldos. Esta alternativa, aliás, foi uma das mais recentes adições ao menu, visando atender o público do almoço, um possível novo braço do negócio.

Os proprietários da nova cafeteria de Porto Alegre têm planos para o futuro

A consolidação da marca também está nos planos da dupla. “Nós começamos aqui, mas a nossa história não termina aqui”, sonha Marcos, que almeja, no futuro, abrir outros estabelecimentos gastronômicos. “Estamos pensando, de repente, num Red Drink, num Red Food”, complementa.