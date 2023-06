Restaurante aposta no fondue para recriar clima de Gramado na zona sul de Porto Alegre

O Alpinne Sabor de Gramado é uma boa pedida para quem quer curtir o charme da serra gaúcha sem sair de Porto Alegre. Localizado na avenida Guaíba, nº 1380, no bairro Ipanema, o restaurante oferece cafés, tábuas quentes e sequência de fondue, tudo isso em um ambiente pensado para lembrar o destino brasileiro mais buscado por turistas para passar as férias de inverno.



O empreendimento é comandado pelo casal Lúcia Senra e Paulo Bertoli. Empreendedora desde a adolescência, Lúcia e seu marido abriram, em 2016, um café próximo à região do atual restaurante, mas não tiveram sucesso. Com dificuldades para se adaptar a um modelo de empreendimento gastronômico, o casal não conseguiu manter o negócio em funcionamento. ''Fui comerciante desde os meus 14 anos de idade, mas percebi que era muito inexperiente. Eu não entendia muita coisa em relação a comida e restaurante'', admite.

Lúcia conta que chegou a vender sua casa para pagar as dívidas do primeiro empreendimento. Mas, apesar das dificuldades, não desistiu do sonho de empreender. Em 2020, recebeu uma proposta para ser sócia do Alpinne e, mesmo sem muito recurso para investir, aceitou o desafio. "Foi uma loucura. Meu marido disse que eu estava maluca, que tínhamos saído cheio de dívidas do outro. Mas eu falei que iríamos aceitar sim'', lembra. O risco foi alto, mas o retorno também. Depois de alguns anos, o casal comprou a parte da antiga sócia e, desde então, são os únicos proprietários do local.



Com um ambiente aconchegante e iluminado, o objetivo do restaurante é trazer a experiência completa de um jantar na serrra gaúcha. Desde a iluminação até a decoração, o Alpinne foi ambientado para lembrar um restaurante de Gramado . "Eu brinco com os clientes, se é o sabor de Gramado também tem que parecer com Gramado", conta, entre risos.

