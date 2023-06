LISTA: 10 cabanas em meio à natureza para curtir o inverno no Rio Grande do Sul

inverno começou nesta quarta-feira (21) e, junto das baixas temperaturas, chega a vontade de curtir o frio em meio à natureza. No Estado, não faltam opções que aliam as belas paisagens naturais do Rio Grande do Sul ao conforto de cabanas com diferentes tipos de estrutura. Lareira, hidromassagem e cama com vista para as estrelas: confira 10 opções para curtir o inverno gaúcho. (21) e, junto das baixas temperaturas, chega a vontade de curtir o frio em meio à natureza. No Estado, não faltam opções que aliam as belas paisagens naturais do Rio Grande do Sul ao conforto de cabanas com diferentes tipos de estrutura. Lareira, hidromassagem e cama com vista para as estrelas: confira 10 opções para curtir o inverno gaúcho.

1. Glamping em Três Coroas

Depois do Horizonte (@depoisdohorizonte), empresa que instala esse tipo de estrutura de forma descentralizada no Estado. A cabana, que mais parece uma bolha, fica dentro do Brasil Raft Park, em Três Coroas , que tem rafting, aulas de arco e flecha, circuito de quadriciclo, paintball, tirolesa e quadras de esporte. O espaço de 40m² é equipado com uma mini cozinha, ar condicionado, wi-fi, cama queen size, TV smart e deck privativo com banheira de hidromassagem aquecida. O valor para se hospedar fica em torno de R$ 570,00 por noite. Os campings de luxo, os famosos glampings, caíram no gosto dos turistas. Foi pensando nisso que surgiu, em 2022, a(@depoisdohorizonte), empresa que instala esse tipo de estrutura de forma descentralizada no Estado., que tem rafting, aulas de arco e flecha, circuito de quadriciclo, paintball, tirolesa e quadras de esporte. O espaço de 40m² é equipado com uma mini cozinha, ar condicionado, wi-fi, cama queen size, TV smart e deck privativo com banheira de hidromassagem aquecida. O valor para se hospedar fica em torno de R$ 570,00 por noite.

2. Vista para as estrelas no Mampituba

Pousada e Parque Cachoeira dos Borges fica na nascente do Mampituba, na cidade que leva o nome do rio que faz a divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A pousada tem seis cabanas, que contam com diferenciais como jacuzzi e claraboia para ver as estrelas , além de micro-ondas, chaleira elétrica, frigobar e rede. Mais informações sobre valores e detalhes da estadia podem ser conferidos pelo Instagram (@cachoeiradosborges) e pelo site cachoeiradosborges.com.br. Aventura e contato com a natureza podem ser sinônimos de conforto e luxo. Afica na nascente do Mampituba, na cidade que leva o nome do rio que faz a divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina., além de micro-ondas, chaleira elétrica, frigobar e rede. Mais informações sobre valores e detalhes da estadia podem ser conferidos pelo Instagram (@cachoeiradosborges) e pelo site cachoeiradosborges.com.br.

3. Casa na árvore

Refúgio do Moinho conta com três opções: o Studio da Árvore, a Cabana da Floresta e a Estalagem do Peregrino, cabanas pensadas para receber diferentes perfis, acomodando desde casais a famílias. Um dos atrativos do Refúgio do Moinho é a trilha até o Arroio Serraria, que corta a propriedade . O passeio é exclusivo para hóspedes. Mais informações sobre tarifas e datas disponíveis pelo Instagram (@refugiomoinho). Em Lindolfo Collor, município distante cerca de 60km de Porto Alegre, uma propriedade oferece a experiência de se hospedar em uma casa na árvore. Oconta com três opções: o Studio da Árvore, a Cabana da Floresta e a Estalagem do Peregrino, cabanas pensadas para receber diferentes perfis, acomodando desde casais a famílias.. O passeio é exclusivo para hóspedes. Mais informações sobre tarifas e datas disponíveis pelo Instagram (@refugiomoinho).

4. Refúgio entre amigos

Refúgio La Ventana, hospedagem com capacidade para receber até 12 pessoas, ideal para grupos de amigos ou para reunir a família. A hospedagem pretende proporcionar uma experiência típica do interior, aliando simplicidade e conforto . O espaço é equipado com uma cozinha completa que possui duas geladeiras, freezer, frigobar, micro-ondas, fogão a gás, fogão a lenha e churrasqueiras. Saiba mais informações pelo Instagram (@refugiolaventana). Entre Caxias do Sul e São Francisco de Paula, na região dos Campos de Cima da Serra, fica o, hospedagem com capacidade para receber até 12 pessoas, ideal para grupos de amigos ou para reunir a família.. O espaço é equipado com uma cozinha completa que possui duas geladeiras, freezer, frigobar, micro-ondas, fogão a gás, fogão a lenha e churrasqueiras. Saiba mais informações pelo Instagram (@refugiolaventana).

5. Hospedagem em meio à plantação de morangos

Farm Berry Container (@farmberry2020), hospedagem dentro de um container em uma fazenda de morangos em São Francisco de Paula. Com cerca de 50m², a casa é equipada com quarto privativo, sala, cozinha completa, banheiro e deck . A acomodação não inclui café da manhã, mas interessados podem encomendar uma cesta personalizada por R$ 50,00. Quem se hospedar por lá, pode, também, curtir a fazenda de morangos, colhendo e conhecendo os mais de 165 mil pés da fruta. Foi buscando oferecer uma experiência imersiva em uma plantação de morangos, aliada à tranquilidade e ao sossego do interior, que surgiu a(@farmberry2020), hospedagem dentro de um container em uma fazenda de morangos em São Francisco de Paula. Com cerca de 50m²,. A acomodação não inclui café da manhã, mas interessados podem encomendar uma cesta personalizada por R$ 50,00. Quem se hospedar por lá, pode, também, curtir a fazenda de morangos, colhendo e conhecendo os mais de 165 mil pés da fruta.

6. Glamping em Gravataí

Esphera Glamping, que pretende oferecer uma experiência de acampamento, mas sem perrengues e com muito conforto. A propriedade conta com sete cabanas no estilo domos geodésico, equipadas com hidromassagem, além de quadras de beach tenis e futebol, parrillas, açudes e espaços pensados para as crianças . Mais informações sobre tarifas e disponibilidade no Instagram (@espheraglamping). Não é só no interior do Estado que estão as opções para quem quer curtir o frio em meio à natureza. Em Gravataí, na Região Metropolitana, fica o, que pretende oferecer uma experiência de acampamento, mas sem perrengues e com muito conforto.. Mais informações sobre tarifas e disponibilidade no Instagram (@espheraglamping).

7. Outra opção em São Chico

Tedesco Eco Park, em São Francisco de Paula, é mais uma acomodação no estilo glamping no Estado. A hospedagem conta com uma programação especial para o mês de julho pensada para receber crianças durante as férias. As acomodações pretendem unir conforto e requinte em meio à natureza. Saiba mais informações no Instagram (@tedescoecopark). , em São Francisco de Paula, é mais uma acomodação no estilo glamping no Estado. A hospedagem conta com umadurante as férias. As acomodações pretendem unir conforto e requinte em meio à natureza. Saiba mais informações no Instagram (@tedescoecopark).

8. Cabana em Novo Hamburgo

Distante pouco mais de 40Km de Porto Alegre, em Lomba Grande, zona rural de Novo Hamburgo, fica a Cabana da Lomba. A hospedagem é feita no estilo A-frame, no formato da letra A, com uma parede toda envidraçada, permitindo que o hóspede curta a vista de diferentes pontos da cabana . O espaço conta com cozinha equipada, cama de casal, espaço para receber os pets e uma hidromassagem na área externa. Saiba mais pelo Instagram (@cabanadalomba).

9. Para curtir Cambará

Cambará do Sul, um dos destinos mais frios do Estado, reúne diversas opções de hospedagem nos mais diferentes modelos. Uma delas é a Atmosphera Glamping (@atmosphera_glamping), que pretende proporcionar uma imersão na natureza. As cabanas são no estilo de domos geodésico , as famosas bolhas, e comportam até três pessoas.

10. Resort em meio à natureza