Inverno será menos frio, mas com aumento de chuvas no Rio Grande do Sul

O inverno inicia nesta quarta-feira (21) e deve ter temperaturas mais amenas do que em 2022. No Rio Grande do Sul, o nível de precipitações será mais elevado, segundo o Boletim do Clima elaborado pelo Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro).

O meteorologista e coordenador do Simagro, Flávio Varone, explica a causa das temperaturas menos rigorosas. “Nos próximos meses, a efetivação do evento El Niño favorece a ocorrência de precipitações regulares, com altos volumes acumulados ao longo do segundo semestre”.

ciclone extratropical que causou mortes e destruição no Estado Além do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina devem ter chuvas até o final deste mês. Os gaúchos podem voltar a sofrer com precipitações fortes em algumas áreas, enquanto ainda se recuperam do

Sobre o El Niño

O último evento intenso, similar ao projetado para este inverno, ocorreu entre os anos de 2015 e 2016, e causou danos e prejuízos, com cheias e inundações. O trimestre de setembro a novembro de 2015 foi classificado como extremamente úmido em diversas regiões e o período de dezembro a fevereiro de 2016 apresentou normalidade na maioria das áreas e umidade extrema no Noroeste do Estado.

Cabe salientar, de acordo com Varone, que a ocorrência desse El Niño, com chuvas abundantes nos próximos meses, pode prejudicar o desenvolvimento da safra de inverno, especialmente no fim do ciclo e durante a colheita, além de possivelmente atrasar o início da safra de verão.

PREVISÕES PARA ESTE INVERNO NO RS:

Chuvas

Junho: Chuva acima da média na maioria dos municípios, com quantidades próximas da normalidade nas regiões Norte e Nordeste;

Julho: Previsão de chuva acima da normalidade em todas as regiões;

Agosto: Chuva acima da média em todo Estado.

Temperatura Mínima

Junho: Acima da média normal em todas as regiões;



Julho: Temperaturas próximas da normalidade no Oeste e Norte e acima da média histórica nas demais regiões;



Agosto: Abaixo da média histórica nos setores Oeste e Norte, com mínimas próximas ou ligeiramente acima da normalidade no restante do Estado.

Temperatura Máxima

Junho: Próximo da média na Metade Leste e com máximas acima do normal nas demais regiões;

Julho: Temperaturas abaixo da média na maioria das regiões e próximos da normalidade no Sul e Leste;

Agosto: Máximas abaixo da média na maioria das regiões e próximas da normalidade na faixa Leste.