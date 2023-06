Seis mil pessoas seguem sem energia elétrica no Estado

No Rio Grande do Sul, há milhares pessoas ainda afetadas pelo ciclone extratropical. São 14 mortos, um desaparecido e mais de 4.913 pessoas desabrigadas e 797 desalojadas. Em Porto Alegre, nesta segunda-feira (19), as árvores caídas nas vias e locais com falta de energia, devido ao temporal da madrugada de sexta-feira (16), ainda atrapalham os cidadãos. No final de semana, o governador Eduardo Leite e ministros do governo federal sobrevoaram o Estado para avaliar os danos.

Em Porto Alegre, as equipes estão nas ruas para os serviços de retirada de árvores e galhos, e também os reparos elétricos. Na rua Vieira de Castro, na altura da Olavo Bilac, no bairro Cidade Baixa, duas árvores atrapalhavam o tráfego de carros. O trecho foi isolado por volta das 14h e uma equipe da CEEE Equatorial trabalhava no local.

O supervisor elétrico da equipe afirmou não saber quantas vias estavam bloqueadas na cidade, "recebemos a ordem de serviço e o local, depois que concluímos recebemos a próxima e nos deslocamos". Mas, após o serviço, as árvores continuam caídas. "Nós fazemos apenas a liberação de risco elétrico, não mexemos com as árvores, isso é com a prefeitura", afirmou o supervisor da CEEE Equatorial, que não quis se identificar.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos afirma que montou uma força-tarefa com 100 pessoas, para realizar a retirada das árvores e galhos caídos. O trabalho está sendo realizado pelas empresas terceirizadas, equipes próprias de manejo arbóreo e de apoio à fiscalização, que fazem a vistoria prévia para encaminhar os casos mais urgentes. Desde quinta-feira (15), mais de 700 protocolos foram registrados no sistema, sendo 156 de pedidos de remoção de árvores e galhos.

As prioridades da secretaria são a desobstrução de vias de grande movimento que estão totalmente bloqueadas, escolas e postos de saúde e também a remoção de árvores em frente a residências, com risco de queda e desobstrução de ruas secundárias. Já a desobstrução de ruas sem saída ou de pouco movimento, remoção de árvores caídas em passeios, parques e praças e recolhimento de galhos e restos de vegetais são serviços não prioritários.

Na tarde de segunda, seis mil clientes da CEEE Grupo Equatorial Energia seguiam sem fornecimento de rede elétrica, principalmente pela dificuldade ocasionada pelas quedas de árvores e inundações. As regiões mais afetadas são Metropolitana (4,5 mil consumidores) e Litoral Norte (3,5 mil). Os municípios mais impactados são Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Caraá e Santo Antônio da Patrulha. Segundo a concessionária, 99% do serviço de clientes afetados já foi regularizado.

O vice-governador do Estado, Gabriel Souza (MDB), se reuniu com prefeitos do Litoral Norte nesta segunda. O encontro ocorreu para orientar os chefes do executivo de cada município a como acessar os recursos estaduais. A Defesa Civil Estadual também esteve presente, para auxiliar nas diretrizes a serem tomadas para recuperação das cidades.

No sábado (17), o governador Eduardo Leite sobrevoou o território gaúcho junto com os ministros da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Leite afirmou que a prioridade é a assistência às famílias afetadas, resgate de vítimas e busca pelos desaparecidos. O governador também conta com verba federal para a reconstrução de três pontes em Caraá, em uma das regiões mais afetadas do Estado.

Estradas

Segunda a Polícia Rodoviária Federal, seguem bloqueadas os trechos:

 Dois Irmãos, BR 116 Km 219, sentido decrescente (Capital/interior), interdição parcial em função de acúmulo de água na via.

 Montenegro, BR 386, Km 418, sentido capital-interior, a faixa da direita interditada devido ao risco de desmoronamento da pista, faixa da esquerda segue livre; 200 metros de bloqueio;

 Nova Petrópolis, BR 116 Km 181, bloqueio total em função de queda de barreira. Liberação total prevista para sexta-feira.