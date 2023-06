Ceasa doará 7,5 toneladas de alimentos para desabrigados e desalojados pelo ciclone

Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS) estão doando alimentos para famílias gaúchas atingidas pelo ciclone extratropical que causou mortes Atacadistas e produtores dasque causou, desaparecimentos e danos materiais ao Estado, na quinta-feira (15) da semana passado. Empresários e agricultores entregaram 7,5 toneladas de frutas, legumes e verduras ao banco de alimentos da central nesta segunda-feira (19).

Desde as primeiras horas da manhã, chegaram caixas com chuchu, vagem, pimentão, abobrinha, abacate, banana, mamão, berinjela, couve-flor, cenoura, bergamota, beterraba e folhosas, como alface e rúcula. Os alimentos serão levados para a Defesa Civil do Estado, para que ela possa fazer a distribuição.



Para o titular da SDR, Ronaldo Santini, é muito importante a mobilização de todos neste momento tão delicado. “A Secretaria de Desenvolvimento Rural está mobilizada, junto à Ceasa e à Emater, na elaboração de ações emergenciais para atender à população atingida pelo ciclone. Além disso, estamos realizando uma força tarefa para agilizar os processos da Consulta Popular e do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper)”, afirmou.



O presidente da Ceasa/RS, Carlos de Souza, agradeceu a corrente de solidariedade: “A Ceasa agradece, mais uma vez, os permissionários por este exemplo de consciência social em um momento de extrema gravidade para parte da população gaúcha. A todos, nosso muito obrigado”.