RS confirma mais uma morte em decorrência do ciclone; número chega a 14

No começo da tarde desta segunda-feira (19), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou mais uma morte em decorrência do ciclone extratropical que atingiu o Estado na sexta-feira (16). O número chega a 14.

A vítima foi encontrada no município de Caraá, no litoral norte. Uma pessoa ainda está desaparecida na mesma cidade. Segundo a última atualização do órgão, 4.913 pessoas ainda estão desabrigadas e 797 pessoas desalojadas.

Na noite de ontem (18), a Defesa Civil divulgou ainda mais informações sobre as vítimas. As idades variam de quatro meses até 92 anos de idade.