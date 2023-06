Após ciclone, vice-governador se reúne com prefeitos do litoral para definir ações

ciclone extratropical causar mortes, desaparecimentos e danos materiais ao Rio Grande do Sul vice-governador do Estado, Gabriel Souza (MDB), se reuniu na manhã desta segunda-feira (19) com prefeitos do litoral gaúcho para debater os próximos passos a serem tomados. O encontro ocorreu em Osório, e estavam presentes a Defesa Civil do RS e Nacional e secretarias de Estado, além dos chefes do Executivo de cada município. Após a chegada de um, o, se reuniu na manhã desta segunda-feira (19) com. O encontro ocorreu em Osório, e estavam presentes a Defesa Civil do RS e Nacional e secretarias de Estado, além dos chefes do Executivo de cada município.

reunião foi determinada pelo governador Eduardo Leite (PSDB) no sábado (17) , após sobrevoar regiões do Estado junto a ministros.

Após o encontro, o vice Gabriel Souza afirmou que a reunião foi importante para organizar os passos seguintes para a reconstrução dos municípios. "Esta reunião foi importante [...] para que a gente possa organizar, então, os passos seguintes para a reconstrução dos municípios que foram atingidos, no que tange a sua infraestrutura, serviços públicos - como educação, saúde e outras questões - e principalmente ajuda humanitária às pessoas, que depois desta catástrofe vão precisar reconstruir suas casas, adquirir móveis, eletrodomésticos, e assim por diante" disse Souza.

Além disso, o vice afirmou que os prefeitos foram orientados a como proceder para acessar os recursos do Estado. "Reunião muito produtiva, já com orientação aos prefeitos de como proceder para acessar os recursos, e também determinação aqui do governo do Estado para que os serviços estaduais sejam recompostos imediatamente, com a volta às aulas o mais cedo possível, reconexão de comunidades isoladas através de rodovias e pontes, e também, claro, atenção às pessoas no que tange a ajuda humanitária de parte do governo do Estado", disse Souza.