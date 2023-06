Leite ordena reunião com prefeituras para socorrer vítimas de ciclone

Após visitar áreas atingidas pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite determinou no final da tarde deste sábado (17) que seja realizada uma reunião na segunda-feira entre os órgãos de Defesa Civil e prefeituras para discutir os planos de trabalho no socorro às vítimas e rescaldo dos danos da tragédia. Desde a manhã, o chefe do Executivo estadual sobrevoou o Estado acompanhado pelos ministros da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, e o do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.Em Caraá, no Litoral Norte, um dos locais mais afetados, a comitiva conversou com desabrigados que estão instalados em um centro de tradições gaúchas (CTG) do município. Leite afirmou ao prefeito Magdiel Silva (PSDB) que o governo prestará o apoio necessário para que equipes técnicas do município elaborem planos de trabalho para captação de recursos e apoiar os desabrigados, restabelecer acessos e ajudar a reconstruir estruturas, assim como nos outros municípios afetados. “A situação de Caraá nos consterna profundamente. É fundamental que possamos, de maneira integrada, mapear rapidamente as principais áreas atingidas e identificar as pessoas que precisam de apoio”, detalhou o governador. O grupo também esteve em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O município sofreu com o forte volume de chuvas, que chegou a mais de 240 milímetros em 18 horas. Na chegada, o governador e os ministros passaram pelo Ginásio Municipal Celso Morbach, onde quase 300 pessoas se abrigaram e recebem assistência. O prefeito local, Ary Vanazzi (PT), convocou uma reunião emergencial para avaliar as ações realizadas pelo serviço público municipal após a enxurrada. No município, foram registrados 246 milímetros de chuvas em oito horas, volume que nunca havia sido registrado na história do município, causando colapso no sistema de drenagem, que não suportou o volume de água.Ao todo, 320 pessoas ficaram desabrigadas e foram alojadas no Ginásio Municipal Celso Morbach. Algumas pessoas desabrigadas estão sendo encaminhadas para outros locais.