Ministros sobrevoam cidades gaúchas afetadas pelos temporais

A pedido do presidente Lula, os ministros da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, e o do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, desembarcaram no Rio Grande do Sul neste sábado (17) para acompanhar as ações de socorro aos atingidos pelo ciclone extratropical.

Recebidos pelo governador Eduardo Leite, os enviados do governo federal sobrevoaram Caraá, um dos municípios mais afetados pela tragédia. De acordo com Dias, haverá um esforço conjunto entre estado, união e municípios para agilizar a reconstrução das áreas afetadas. "Equipes técnicas são chegando ao Rio Grande do Sul para desenvolver e executar planos de ajuda humanitária e outras em reconstrução e restabelecimneto. A ideia é elaborar atuar de forma estratégica para se ter respostas mais rápidas", ressaltou o ministro em coletiva realizada no município de São Leopoldo.

Ao observar a situação, o líder do executivo gaúcho afirmou que a prioridade será o a assistência às famílias afetadas, ao resgate de vítimas e busca pelos desaparecidos.“Há pelo menos 50 casas totalmente destruídas, mas vamos fazer uma união de esforços para que a reconstrução ocorra o mais rápido possível, restabelecendo a ordem e dando assistência a essas famílias”, ressaltou Leite.

Em relação às três pontes que desabaram na região em decorrência das chuvas, o governador destacou que o Daer já está fazendo o levantamento para dar o mais rapidamente condições de passagem. “Esperamos recursos federais para a reconstrução dessas pontes”, afirmou Leite. Ele ressaltou também que o Estado também destinará verbas com este intuito.