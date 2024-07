Com foco no vintage e no streetwear, empreendedora une brechó e marca autoral em Porto Alegre

Foi pensando em se desfazer de algumas peças de roupa em um brechó, em 2016, que Alana Muccillo, na época estudante de arquitetura, encontrou sua vocação. Atualmente, a empreendedora trabalha como produtora de moda e está à frente do Chamaquitas, brechó e marca de roupas autorais, que conta com um ponto físico localizado no Centro de Porto Alegre.



A história da marca começou em 2016, quando Alana voltou de um intercâmbio de estudos para o México. A empreendedora conta que sempre se interessou pelo mundo da moda e, quando voltou, deu-se conta de que havia roupas demais no seu armário. Assim, junto de sua mãe e de sua irmã, organizou sua primeira feira para se desfazer de algumas peças.



A experiência foi um sucesso e o trio passou a frequentar feiras focadas em brechó, como o Mercado Vintage. Alana conta que elas garimpavam peças de roupas em diversos lugares para vender em feiras na Capital. Desde o início, o foco da Chamaquitas eram roupas inspiradas no estilo vintage e streetwear.



“Vínhamos todo fim de semana e tinha épocas em que fazíamos quatro feiras por fim de semana, era uma loucura. Levava muita roupa que comprei em minhas viagens e garimpava bastante pela região do Vale do Sinos”, lembra Alana.



Foi assim que a empreendedora recebeu a oportunidade de fazer mais um intercâmbio no exterior. Este foi o início da mudança do modelo de negócios do empreendimento. Nesta época, foi criado o site da marca, para facilitar a organização de maneira remota. “Vimos a necessidade de empreender no online e pensei que, com um site, seria mais fácil. Minha irmã tirava a foto e eu cadastrava o produto no site”, explica.

LEIA TAMBÉM> Marca de calçados usada por Taylor Swift e filha de Beyoncé é produzida no RS



Quando Alana retornou ao Brasil, em 2018, mais uma novidade foi adicionada à marca: a Chamaquitas Collections, uma coleção de roupas autorais pensada para resolver demandas específicas do mercado. “A nossa marca autoral conta com peças que eu não conseguia encontrar nas lojas. Sempre gostei muito de roupas vintage e nem sempre conseguia encontrar em grande quantidade nos brechós. A cintura alta era uma modelagem que vinha do brechó, vinha das peças antigas, só que as lojas ainda não estavam fabricando. Por isso, começamos a fazer as calças, blusas e croppeds com essa modelagem”, conta.



Outro ponto enfatizado por Alana é o foco da marca na diversidade. A grade da coleção da Chamaquitas vai do número 34 até o 54, e isso, segundo a empreendedora, é um grande diferencial. Quando Alana retornou ao Brasil, em 2018, mais uma novidade foi adicionada à marca: a. “A nossa marca autoral conta com peças que eu não conseguia encontrar nas lojas.A cintura alta era uma modelagem que vinha do brechó, vinha das peças antigas, só que as lojas ainda não estavam fabricando. Por isso, começamos a fazer as calças, blusas e croppeds com essa modelagem”, conta.Outro ponto enfatizado por Alana é o foco da marca na diversidade.e isso, segundo a empreendedora, é um grande diferencial.

Um dos diferenciais da marca é seu foco na diversidade, e conta com uma ampla grade que vai do número 34 até o 54 NATHAN LEMO/JC



Portanto, a Chamaquitas, que começou como uma simples barraquinha em uma feira de rua, já contava com loja online e coleção autoral. No entanto, a principal mudança veio no início de 2024, quando Alana resolveu dar um grande passo: abrir um espaço físico para sua marca.



“Foi por conta da necessidade. Uma hora a gente cansa. Foram oito anos fazendo feirinha todo fim de semana. Queria ter um atendimento mais direto com as clientes e comecei a recebê-las na minha casa, mas achava que era muito informal. Ao mesmo tempo, não teria disponibilidade de ter uma loja de rua e ficar o tempo inteiro ali. Assim, aluguei essa sala, no prédio que eu moro, para ter um espaço para as clientes e, ao mesmo tempo, servir de acervo ”, explica Alana.



A loja, localizada em um prédio no Centro Histórico de Porto Alegre, une todos os serviços da marca: as peças de brechó - que contam com opções femininas e também masculinas -, as peças da coleção autoral da Chamaquitas e as peças disponíveis para locação, outra frente de destaque do empreendimento.



Além disso, o local funciona como um estúdio de gravação para Alana que, além de coordenar a marca, trabalha como produtora de moda - profissional que veste modelos para ações publicitárias, como explica Alana. Portanto, a Chamaquitas, que começou como uma simples barraquinha em uma feira de rua, já contava com loja online e coleção autoral. No entanto“Foi por conta da necessidade. Uma hora a gente cansa. Foram oito anos fazendo feirinha todo fim de semana. Queria ter um atendimento mais direto com as clientes e comecei a recebê-las na minha casa, mas achava que era muito informal. Ao mesmo tempo, não teria disponibilidade de ter uma loja de rua e ficar o tempo inteiro ali. Assim, aluguei essa sala, no prédio que eu moro, para ter um espaço para as clientes e, ao mesmo tempo, servir de acervo ”, explica Alana.as peças de brechó - que contam com opções femininas e também masculinas -, as peças da coleção autoral da Chamaquitas e as peças disponíveis para locação, outra frente de destaque do empreendimento.Além disso, o local funciona como um estúdio de gravação para Alana que, além de coordenar a marca, trabalha como produtora de moda - profissional que veste modelos para ações publicitárias, como explica Alana.