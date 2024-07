Marca de calçados usada por Taylor Swift e filha de Beyoncé é produzida no RS

Em fevereiro deste ano, a Blue Ivy, filha de Beyoncé e Jay-Z, chamou atenção com o look escolhido para a cerimônia do Grammy. A adolescente de 12 anos usou um vestido romântico da americana Vivienne Westwood, acompanhado pela bota Dolly, da marca Larroudé, criada pelos brasileiros Ricardo e Marina Larroudé. Além de Blue, alguns modelos de botas utilizadas pela cantora Taylor Swift em sua última turnê mundial também são da Larroudé.

A marca de sapatos norte-americana foi lançada em 2020, durante a pandemia de Covid-19, depois de Ricardo e Marina perderem seus empregos. “Nós saímos do Brasil há muito tempo e construímos nossas carreiras nos Estados Unidos. Trabalhei em banco, em fundos de investimento bem grande, era uma cabeça mais financeira”, comenta Ricardo. Enquanto sua esposa, Mariana, é jornalista e trabalhou em revistas importantes do segmento de moda, atuando como diretora de moda da Teen Vogue e diretora de moda da marca de luxo Barneys, uma das maiores do mercado fashion de Nova York.



“Quando bateu a pandemia, a gente se viu em casa com criança e estava realmente recomeçando a vida. Nós dois perdemos nossos empregos e tínhamos esse know-how de fazer calçados no Rio Grande do Sul”, conta Ricardo. Ambos acreditavam que poderiam desenvolver um sapato de qualidade, com colaboração e com designer próprio. Os sócios conheceram uma fábrica, durante a pandemia, que estava completamente parada e ociosa e resolveram apostar. “Resolvermos realizar as primeiras tentativas. Então, demos início a marca do nada. Começamos a desenhar os modelos na sala de jantar de casa", lembra.

Em abril de 2020, a marca foi inaugurada e, já nos primeiros dois anos, celebridades como Selena Gomez e a primeira-dama dos EUA, Jill Biden, usaram sapatos da Larroudé. "Tivemos muitas pessoas famosas usando desde o começo. Mas duas situações que aconteceram tiveram muita repercussão no Brasil. Primeiro, foi quando a filha da Beyoncé, a Blue Ivy, usou. Vários canais de mídia começaram a divulgar e foi impressionante, porque isso nunca tinha acontecido, mesmo a gente já sendo bem conhecido por aqui, nos Estados Unidos. A segunda vez foi quando uma pessoa fez um vídeo que falava sobre a Taylor Swift e de outras celebridades usando nossos sapatos e contando sobre a fábrica no Rio Grande do Sul", relata o empresário.

A cantora Taylor Swift usou botas da marca Larroudé em seus shows REDES SOCIAIS/ REPRODUÇÃO / JC

Fábrica na Região dos Vales do Sinos



A fábrica da marca de sapatos femininos de luxo fica localizada em Sapiranga, no Vale do Sinos. Com capacidade para produzir em torno de 50 mil pares de calçados por ano, a planta fabril foi inaugurada em 2023 . Antes disso, a negócio, que tem sede em Nova York, terceirizava a produção dos calçados em outras indústrias da região. “É um lugar muito especial, porque ela é uma fábrica modelo, o lugar é todo branco, o maquinário é todo reformado, os funcionários uniformizados com aventais brancos”, descreve Ricardo. Além disso, segundo o empresário, a marca investe nos mais de 100 funcionários. “Todos os funcionários que desejam fazer curso de inglês a gente paga e todos esses investimentos são feitos, porque, no fim, a empresa é feita de gente, de pessoas”, declara.

Fábrica fica localizada em Sapiranga, no Vale do Sinos DIVULGAÇÃO / LARROUDÉ / REPRODUÇÃO / JC



De acordo com Ricardo, o Rio Grande do Sul tem potencial para fazer calçados que competem com os produzidos na Europa. "Temos capacidade para fazer um sapato de qualidade e competitivo com os da Europa, porque o maquinário é o mesmo, a paixão é a mesma por calçados. Era só uma questão de conectar o setor produtivo com o mercado consumidor", explica o empreendedor, que planeja que a marca siga crescendo. "A ideia é continuar crescendo. Estamos na fase final de outro prédio em Sapiranga para alugar e vamos montar a nossa segunda unidade produtiva". revela.

A escolha de desenvolver os produtos no Rio Grande do Sul se deu, porque, de acordo com o empreendedor, a mão de obra para sandálias e sapatos de couro no Rio Grande do Sul é a melhor do Brasil. “Não imaginava fazer em nenhum lugar no mundo”, afirma Ricardo, que relata que a decisão de ter fabricação própria veio com a vontade de estar presente em todos os processos. “Acreditamos que estando envolvidos com a manufatura desse produto, vamos estar fazendo sempre o melhor produto. Além disso, queríamos acompanhar de perto”, explica.



A escolha de desenvolver os produtos no Rio Grande do Sul se deu, porque, de acordo com o empreendedor, a mão de obra para sandálias e sapatos de couro no Rio Grande do Sul é a melhor do Brasil. "Não imaginava fazer em nenhum lugar no mundo", afirma Ricardo, que relata que a decisão de ter fabricação própria veio com a vontade de estar presente em todos os processos. "Acreditamos que estando envolvidos com a manufatura desse produto, vamos estar fazendo sempre o melhor produto. Além disso, queríamos acompanhar de perto", explica.

Segundo o empreendedor, a fábrica da Larroudé se diferencia das demais da região, pois, além de produzir o sapato, a equipe aprende a vender o produto. "Tem todo um sistema de dados, temos um escritório em São Paulo também e todo um time de marketing e de controle que trabalham dentro da fábrica. Já tivemos milhares de sapatos que saíram embalados de Sapiranga indo direto para casa do cliente na Califórnia, em Nova York, Dubai. Em cinco dias, sai de Sapiranga e chega na Califórnia, na casa do cliente", conta. Além disso, o tempo de produção dos sapatos foi reduzido. Enquanto nas fábricas terceiras levava 110 dias para entrega de um pedido, hoje, leva apenas 24 dias.

Apostar em um mercado não explorado

“A gente está fazendo uma nova maneira de o cliente comprar”, afirma Ricardo. Segundo o dono da Larroudé, muitas marcas eram focadas em uma gama de fashion muito restrita. “A nossa ideia sempre foi entregar um closet inteiro de calçados para qualquer perfil de mulher”, diz o empreendedor, destacando que a marca nunca focou na idade do cliente, mas nas sensações e experiências. "A pessoa que está saindo em um date à noite pode ter qualquer idade. Ela pode estar indo para um dia de trabalho, para uma entrevista”, comenta.

Blue Ivy usou as bota Dolly, da marca Larroudé, em cerimônia do Grammy KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/ JC

Além disso, Ricardo explica que a marca ficou conhecida pelo produto mais confortável, de qualidade e acessível para população norte-americana. “Temos um um preço que, no Brasil, é um artigo supercaro, mas estamos na média de U$ 300,00 por par", contextualiza. Segundo Ricardo, esse valor no mercado norte-americano é um “espaço em branco”. “Não tinha gente trabalhando. Ou era um sapato muito caro de U$ 600,00 a U$ 1 mil ou eram os sapatos abaixo de U$ 115,00, representando 90% do mercado”, afirma.“Existe aquela lei econômica ‘se não tem é porque alguém já tentou e falhou’. A gente tentou e realmente tinha muito cliente procurando um produto de alta qualidade e preço acessível. Foi esse que a gente conquistou”, afirma.