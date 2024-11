Rede Cavanhas completa 40 anos e aposta em novo restaurante com buffet de à la minutas

A franquia de lancherias do Cavanhas funciona há quatro décadas em Porto Alegre, e, ao longo do tempo, o carro-chefe da casa sempre foi a variedade de xis e baurus servidos, principalmente, à noite. Completando 40 anos de história na Capital, o Cavanhas inovou com um restaurante voltado para o almoço dos gaúchos, com à la minutas servidas em buffet, acompanhamentos liberados e a sua clássica maionese caseira.



Com a intenção de passar o negócio adiante na família, Eli Antônio Sturmer, empreendedor que deu início ao Cavanhas em 1984, conta que abriu a unidade pensando no futuro do empreendimento nas mãos de sua filha, Eduarda Sturmer, e do sobrinho, Gustavo Sturmer. Hoje, o restaurante é administrado pela nova geração da família, que pretende dar continuidade à história do negócio e se aventura por um modelo alternativo de refeição para a franquia .



O restaurante, localizado no bairro Partenon, serve a famosa combinação de arroz, feijão, ovo, salada, bife e batata frita, em formato self service, onde o cliente faz seu próprio prato. De acordo com os empreendedores, os diferenciais vão além do estilo de buffet. “Os acompanhamentos, que incluem a salada de maionese, são à vontade. Um dos diferenciais é a maionese do Cavanhas, agora na salada de batata. E nosso bife à milanesa que é o preferido e chama atenção pelo tamanho, podendo ser compartilhado”, detalha Eduarda, que fica à frente da nova unidade.

Eli conta que a nova casa do Cavanhas abriu faz três meses, e que está atraindo um novo público. “Nossos clientes são, em sua maioria, jovens, mas aqui estamos convidando para o almoço. Começou com um movimento mais tímido, mas agora estamos gostando bastante e o negócio tem tudo para continuar assim”, reflete.



Eli conta que a nova casa do Cavanhas abriu faz três meses, e que está atraindo um novo público. "Nossos clientes são, em sua maioria, jovens, mas aqui estamos convidando para o almoço. Começou com um movimento mais tímido, mas agora estamos gostando bastante e o negócio tem tudo para continuar assim", reflete.

A respeito da passagem do empreendimento entre gerações, ele conta que ficou feliz com a escolha da filha e do sobrinho de manter o empreendimento, que sempre foi familiar. "Estamos contentes aqui. Eu falei pra Duda (filha), que aqui seria um incentivo para ela e o meu sobrinho começarem, porque o futuro é para eles", conclui.

A história do Cavanhas

A trajetória do Cavanhas se iniciou com a vinda dos irmãos Eli e Luiz Paulo Sturmer do interior do município de Muçum para Porto Alegre. Os jovens saíram da região do Vale do Taquari na década de 1980 e fundaram a primeira unidade do Cavanhas, na Avenida Loureiro da Silva. “Viemos com a intenção de trabalhar com restaurante, mas não tínhamos muita experiência e nem dinheiro. Foi na coragem. Era só eu e meu irmão que ficávamos até as 5h com as portas abertas para conseguir clientes”, explica.



Eli conta que o empreendimento começou sendo chamado de Recanto, ainda nos anos 1980, mas que o nome durou menos de um ano. “Meu irmão (Luiz Paulo) usava um cavanhaque, e os amigos insistiam para colocar o nome de Cavanhas. Hoje, ele nem usa mais a barba, mas o nome pegou”, relembra.



Eli também recorda que o lugar era bem menor do que é hoje, ele trabalhava na chapa enquanto o irmão atendia e cobrava os pedidos. “O movimento começou a aumentar, e começamos a fazer outros tipos de xis. Somos pioneiros no formato do lanche. Hoje, todo o xis é redondinho, mas não existia padaria que produzisse assim, era necessário cortar os pães nas laterais até ficar redondo”, descreve Eli.

Atualmente, o Cavanhas possui cinco restaurantes em Porto Alegre e uma unidade em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Na nova unidade, o buffet de à la minutas vai de R$ 23,00 a R$ 48,00, que corresponde à opção de file à milanesa e serve até duas pessoas. Também é possível escolher a à la minuta sem proteína, com fritas, ovos e acompanhamentos à vontade, por R$ 22,00.



O cardápio também conta com os xis e baurus clássicos das outras unidades, que têm uma média de valores de R$ 30,00. Para o aniversário do Cavanhas, uma variação do lanche mais tradicional da casa, que leva cebola e queijo especial, está disponível com o nome de Xis 40 anos, vendido por R$ 34,00.

Horário de funcionamento e endereço

A nova unidade de almoço fica na rua Barão do Amazonas, n° 1397, no bairro Partenon. Seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 11h até as 14h30min, e aos sábados, das 11h até as 15h30min. Os pratos estão também disponíveis por aplicativo ou com entrega própria para a região próxima.