Família uruguaia aposta em parrilla e doces típicos em Porto Alegre

Há 22 anos no Brasil, uma família natural do Uruguai decidiu unir a saudade da terra natal com o carinho pelo Rio Grande do Sul abrindo um restaurante típico uruguaio no bairro Petrópolis, o Sol y Fuego. Em abril, o empreendimento, que tem como foco as parrillas, completa dois anos de operação. Este é o primeiro negócio físico da família, mas, anteriormente, a matriarca, Solange Avellaneda, produzia doces e entregava em residências, além de participar de feiras como a Expointer.

Johnny Trujillo, filho mais velho de Solange, começou auxiliando seu avô, pai de Sol. “Desde os 15 anos, ele trabalha como parrillero. Começou como auxiliar, mas hoje ele é um excelente parrillero”, comenta a mãe orgulhosa. “Teve um momento em que trabalhou eu, meu pai e o Jony juntos na mesma parrilla”, completa. Hoje, além de Jhony, mais dois irmãos fazem parte do negócio, Eliana e Maximiliano Trujillo. “Todo mundo bota a mão na parrilla”, comenta Sol.

Início do negócio em Porto Alegre

A ideia da família era abrir o restaurante logo após o Carnaval de 2023. A oportunidade do ponto veio quando Sol e seu companheiro, Ernesto Arreche, estavam passando uma temporada no Uruguai para renovar o conhecimento sobre a gastronomia local. “Eles ficaram dois anos por lá após a pandemia de Covid-19”, comenta Jhony. Foi neste período que os irmãos encontraram o local perfeito. “Todos os dias, visitávamos possíveis pontos para o negócio e sempre buscando por uma casa, como se fosse a nossa casa, que remetesse a um atendimento familiar. Acabamos achando essa residência no bairro Petrópolis, que é uma região muito familiar”, conta o empreendedor, lembrando do momento inicial do negócio. “Colocamos a mão em tudo. Pintura, reformas, tudo foi feito por nós. Começamos devagar, pois o investimento inicial era baixo”, relata.



A divulgação do novo espaço começou a ser feita no boca a boca e os empreendedores começaram a entender de que forma poderiam conquistar a vizinhança. “Começamos a sentir como o público se comportava e entender o que os clientes queriam. Olhando para o nosso início, nós conseguimos enxergar as evoluções”, destaca Jhony.



O atendimento familiar e a proximidade com a clientela fez com que o Sol y Fuego conquistasse a região. “Hoje, nós temos um público muito fiel”, afirma o empreendedor. “É incrível como o pessoal chega nos abraçando e conversando coisas do seu cotidiano e da sua vida pessoal, como uma amizade mesmo. Nosso público tem encontrado na gente - e nós neles - esse vínculo muito bacana”, comenta Sol.

Sol y Fuego, restaurante uruguaio localizado no bairro Petrópolis TÂNIA MEINERZ/JC

União da cultura gaúcha e uruguaia



As duas culturas se encontram na criação dos três irmãos. Jhony veio para o Brasil aos sete anos, enquanto Sol estava grávida de Eliana, irmã mais nova, que já nasceu no Rio Grande do Sul. A partir da saudade e das lembranças de infância, o empreendedor decorou o espaço buscando trazer referências do país natal. Em um dos ambientes, as paredes ganham quadros com ditados famosos do Uruguai. Camisetas do Club Atlético Peñarol, do Nacional de Football e da seleção uruguaia também compõem a decoração do espaço.



“Antes de nós chegarmos, meus pais e meus irmãos já estavam aqui há dois anos. Quando eu tinha 10 anos, os amigos dos meus pais, que eram daqui, me levaram para conhecer o Rubén Paz, jogador uruguaio que atuou no Internacional nos anos 1980, e isso fez com que eu me tornasse colorada”, conta Sol, sobre o time que ela adotou no Brasil.



De acordo com a família, apesar das culturas serem próximas, existem suas peculiaridades.

“ Temos a produção artesanal voltada para confeitaria, toda pensada pela minha mãe. Bocaditos, medialunas, alfajores, tortas, empanadas, tudo com receitas originais do Uruguai ”, destaca Jhony.



No cardápio, o protagonista é a parrilla. Com opções para duas e para três pessoas, o prato é composto por linguiça parrillera, pão com alho, queijo coalho, bife de ancho, queijo coalho, assado de tiras, entre outros quitutes. Os valores variam entre R$ 172,00 e R$ 298,00, dependendo do tamanho escolhido pelo cliente. Além disso, o menu oferece opções de entradas, acompanhamentos e cortes.

Todos os pratos da casa são acompanhados pelo Chimichurri De Los Abuelos, molho artesanal da casa, feito a partir de uma receita dos avós. "É uma herança da nossa família. Meus pais faziam, e, hoje, meus filhos fazem", comenta Sol.

Endereço e horário de funcionamento do Sol y Fuego

O restaurante Sol y Fuego está localizado na rua Álvares Machado, nº 30, no bairro Petrópolis. O local opera de terça-feira a sexta, das 11h30min às 22h, fechando das 15h às 18h30min. Aos sábados, o restaurante funciona entre as 11h30min e 16h para almoço, e das 18h30min às 22h para jantar. Nos domingos, a operação é das 11h30min às 16h.