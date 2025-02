Heineken instala bar flutuante no Guaíba; saiba quando começará a operação em Porto Alegre

O Heineken Floating Bar é uma iniciativa itinerante da marca de cervejas que leva a cidades bares flutuantes. Nesta semana, a operação chega ao Guaíba, em Porto Alegre, na região do Pontal Shopping. O objetivo da ação, conforme a marca, é proporcionar uma nova perspectiva da capital gaúcha. A programação começa na sexta-feira, 14 de fevereiro, e se estende até 9 de março .

De acordo com as informações disponibilizadas no site da iniciativa, a lista para participar dos eventos abrirá semanalmente para que as pessoas se inscrevam através do Sympla. Não há valor de entrada, será cobrado o que for consumido no local. Ao garantir a vaga, será possível levar um acompanhante maior de 18 anos. É possível realizar um cadastro por fim de semana. A lotação máxima é de 400 pessoas, sendo 200 pares disponibilizados.

A operação acontecerá até o dia 9 de março THAYNÁ WEISSBACH/JC

A programação contará com um line-up de Djs. Entre os confirmados da primeira semana, estão Akeem Music, Johnny420, Fran Piovesan, Gigio e Mike Ricardo. Além das atrações musicais, a experiência terá um cardápio de comidas harmonizadas com chope. Os drinks, que levam referências de cerveja na composição, foram desenvolvidos pelo mixologista Alexandre D’Agostino.

O funcionamento do Heineken Floating Bar em Porto Alegre será sextas-feiras, das 18h às 23h59min, sábados, das 16h às 23h59min, e domingos, das 15h às 22h. O espaço fica na rua Oswaldo de Lia Pires, sem número, no bairro Cristal. Mais informações em heinekenfloatingbar.com.br.