Com experiências voltadas a jovens adultos, hotel passa a não aceitar crianças em Gramado

Com a proposta de oferecer novas experiências para diferentes públicos, o grupo Casa Hotéis passou a aceitar somente pessoas acima de 14 anos no Wood, um dos hotéis da rede, localizado no centro de Gramado, na Serra Gaúcha. De acordo com Rafael Peccin, diretor de marketing da marca, a ideia surgiu alinhada à estrutura do local e ao conceito do espaço, que se diferencia dos demais do grupo.



“Estamos sempre na vanguarda, buscando inovar e nos reinventar dentro dos nossos próprios produtos. O Wood é o hotel mais novo do grupo, inaugurado em 2018”, conta Rafael, destacando que o empreendimento já nasceu com um conceito mais jovem e contemporâneo.



O local não conta com uma recepção tradicional: os hóspedes realizam check-in e check-out no bar do salão principal, que se estende em uma longa bancada, com mesas distribuídas à frente para que os visitantes possam desfrutar de drinks à noite ou do café da manhã, servido das 7h às 11h. Em frente ao bar, um longo jardim vertical compõe o espaço, que ganhou uma claraboia, permitindo a entrada de muita luz natural. O ambiente, composto por sofás, poltronas e mesas redondas e retangulares, é um dos preferidos dos hóspedes.

LEIA TAMBÉM > Novo sushi de Porto Alegre une gastronomia japonesa e gaúcha através da brasa



Cada andar do hotel leva o nome de uma árvore da região. No segundo andar, ao deixar o elevador, o hóspede se depara com a imagem de uma araucária, que também ilustra o quadro acima da cama do quarto e a porta do banheiro. Os tons terrosos, em contraste com o cinza escuro, compõem os dormitórios, trazem um tom contemporâneo, confortável e charmoso ao espaço.



“ Toda essa atmosfera e a própria marca Wood nasceram dessa forma, jovem e cosmopolita. Tivemos que entender como esse produto se comporta em um destino que, nos últimos anos, tornou-se familiar. Basicamente, tudo o que é feito aqui em Gramado está muito voltado para famílias ”, explica Rafael. Cada andar do hotel leva o nome de uma árvore da região. No segundo andar, ao deixar o elevador, o hóspede se depara com a imagem de uma araucária, que também ilustra o quadro acima da cama do quarto e a porta do banheiro. Os tons terrosos, em contraste com o cinza escuro, compõem os dormitórios, trazem um tom contemporâneo, confortável e charmoso ao espaço.”, explica Rafael.

Segundo o diretor, o Wood foi pensado para um público específico: adultos e jovens CASA HOTEIS/DIVULGAÇÃO/JC



O empreendedor destaca que o grupo sempre buscou se diferenciar desde o início de sua trajetória na hotelaria. “Desde o Casa da Montanha, nosso primeiro hotel com inspirações europeias, que trouxemos para Gramado há 26 anos, já oferecíamos algo muito diferente do que existia na cidade na época”, lembra.



Ele ainda especifica o momento em que a cidade turística virou a chave, deixando de ser um destino unicamente romântico, para se tornar um lugar voltado para famílias. “Gramado mudou muito ao longo dos anos. Antes do Natal Luz, era um destino de inverno, mais romântico, voltado para casais. Hoje, é um superdestino familiar, mas isso não significa que perdeu seu charme e romantismo. Gramado continua sendo um destino de casal, apesar de ter se tornado um destino familiar”, avalia Rafael.



Segundo o diretor, o Wood foi pensado para um público específico: adultos e jovens adultos. “Não adianta querermos receber famílias grandes aqui, pois há opções na cidade que oferecem uma infraestrutura e experiências melhores para esse público. O Casa da Montanha, nosso principal hotel, já tem toda essa infraestrutura familiar, com pacotes de experiências para crianças. Mas entendemos que é o momento de nos posicionarmos como um hotel para adultos”, explica Rafael.



Ele ressalta que o conceito do Wood não é sobre não gostar de crianças, mas sim sobre oferecer um espaço de tranquilidade. “Muitos hóspedes nos dizem que o hotel não é apropriado para crianças. É um espaço pequeno e intimista, que não oferece uma estrutura adequada para menores”, comenta. O empreendedor destaca que o grupo sempre buscou se diferenciar desde o início de sua trajetória na hotelaria. “Desde o Casa da Montanha, nosso primeiro hotel com inspirações europeias, que trouxemos para Gramado há 26 anos, já oferecíamos algo muito diferente do que existia na cidade na época”, lembra.Ele ainda especifica o momento em que a cidade turística virou a chave, deixando de ser um destino unicamente romântico, para se tornar um lugar voltado para famílias. “. Antes do Natal Luz, era um destino de inverno, mais romântico, voltado para casais. Hoje, é um superdestino familiar, mas isso não significa que perdeu seu charme e romantismo.”, avalia Rafael.Segundo o diretor, o Wood foi pensado para um público específico: adultos e jovens adultos. “. O Casa da Montanha, nosso principal hotel, já tem toda essa infraestrutura familiar, com pacotes de experiências para crianças. Mas entendemos que é o momento de nos posicionarmos como um hotel para adultos”, explica Rafael.Ele ressalta que o conceito do Wood não é sobre não gostar de crianças, mas sim sobre oferecer um espaço de tranquilidade. “”, comenta.

LEIA TAMBÉM > Clássico café uruguaio de Porto Alegre abre nova unidade no entorno da Praça da Encol



O próprio check-in já reflete essa atmosfera adulta. “Os hóspedes são recebidos com uma taça de espumante ou um drink autoral, que pode ser com ou sem álcool. É um comportamento adulto, alinhado com a tendência do hotel”, diz Rafael. O próprio check-in já reflete essa atmosfera adulta. “Os hóspedes são recebidos com uma taça de espumante ou um drink autoral, que pode ser com ou sem álcool. É um comportamento adulto, alinhado com a tendência do hotel”, diz Rafael.

Arte e valorização de produtores rurais



Valorizar a arte é um dos pilares do Wood. O salão principal do hotel é quase uma galeria, composta por obras que vão desde grandes painéis de madeira até uma exposição fotográfica que homenageia produtores rurais da região, responsáveis pelo fornecimento dos mantimentos do hotel. A madeira é a protagonista do espaço, presente nas obras, no mobiliário e na decoração.



No lounge, uma obra assinada por Heloísa Croco, chamada Topomorfose, resgata os veios das madeiras cortadas do topo das árvores. “É um mosaico feito à mão, uma verdadeira obra de arte”, destaca Rafael. Além disso, o hotel conta com uma mesa de raízes de madeira teca importada da Indonésia e uma pintura do artista Renan que retrata a “árvore da hospitalidade”, uma brincadeira que representa um hotel dentro de uma árvore.



O teto, projetado pelo escritório de arquitetura Casa Living, é uma obra de arte por si só, cheio de texturas, formado por blocos de madeira que se encaixam como um grande quebra-cabeça. “Não tem um artista específico que assina, mas é um projeto nosso, feito pelo nosso escritório”, explica Rafael.

“Ao entrar aqui, já percebemos toda essa atmosfera, desde a música, o ambiente, o design, até um atendimento mais informal, mas, ao mesmo tempo, rico em detalhes”, comenta Rafael.



O empreendimento busca também valorizar a gastronomia local, criando um cinturão de 200 quilômetros para garantir que os produtos cheguem frescos. “Trabalhamos com pequenos produtores orgânicos, valorizando ingredientes sazonais e frescos”, diz Rafael. A galeria de arte fotográfica no hotel homenageia esses produtores, capturando a essência de cada um através da fotografia.

A arte é um dos pilares do Wood, hotel voltado ao público adulto em Gramado CASA HOTEIS/DIVULGAÇÃO/JC

Expansão do grupo