Novo sushi de Porto Alegre une gastronomia japonesa e gaúcha através da brasa

pretende trazer o que tem de mais tradicional na gastronomia clássica japonesa, combinando a cultura do Rio Grande do Sul. Em parceria com os irmãos e sócios do Daikô, Érico e José Luiz Rodrigues, o chef Luca de Lima está à frente do novo empreendimento.



Na busca por conectar duas culturas diferentes, Luca encontrou na brasa o eixo em comum. “Entender como eu faria um prato e traria um comfort food para um japonês e para um gaúcho ao mesmo tempo me fez refletir sobre o sabor da brasa”, conta Luca, afirmando que existe muita defumação e carne braseada no Japão, além do apreço pelo churrasco e pelo gado.



“ Entendi que se colocasse uma churrasqueira dentro da minha cozinha e conseguisse apresentar muita coisa com o sabor da brasa, teria essa conexão. Sem fantasiar a gastronomia e, ao mesmo tempo, atendendo um público japonês e um público gaúcho ”, constata.



A principal diferença do Daikô Sen para os demais restaurantes é, justamente, a exploração da brasa dentro da gastronomia clássica tradicional japonesa. Entre os pratos destaques do couvert, está a Gaita de Atum. Custando R$ 32,00, é composto por uma cartilagem de costela de atum com fina camada de carne gorda, assada na brasa e servida com chimichurri. "É um dos principais pontos de conexão entre a gastronomia japonesa e a gaúcha, parece um churrasco mesmo", destaca Luca.

Na parte das brasas, o cliente encontra iguarias como filé de salmão com cabotiá, por R$ 89,00, e polvo em brasas, que custa R$ 98,00. Ainda nos pratos quentes, segundo Luca, um dos preferidos dos clientes é a Carbonara Sen, de R$ 92,00, feita com massa oriental, bacon e camarão salteados, finalizada com creme de ovos, queijos e raspas de gema. “É uma carbonara do mar”, define.



Na parte dos pratos frios, o Kaiseki Casual é um combinado de sushis e sashimis variados, com opção para uma e duas pessoas, custando a partir de R$ 123,00. Outra aposta da operção é o happy hour, que acontece a partir das 17h30min. “O happy hour está sendo um horário bacana, tem drink em dobro e isso está aproximando uma galera”, comenta Luca. Com uma carta de drinks autoral, desenvolvida por Tom Oliveira, bartender premiado de São Paulo, o menu oferece diversas opções de drinks cheios de identidade, como afirma o chef.



O restaurante, que comporta até 100 pessoas, oferece diferentes ambientes para os clientes. O espaço interno na frente da cozinha conta com mesas e poltronas confortáveis com uma decoração que inclui uma parede de espelhos. À frente do salão, em uma espécie de sacada, onde fica o bar da casa, os clientes podem curtir uma vista exuberante para o Guaíba. No segundo andar do empreendimento, dois salões foram pensados para receber pequenos eventos.

Expansão da marca e desafios



“O Daikô já tem 12 anos e eu já conhecia os irmãos responsáveis pela marca. Falamos várias vezes sobre ter um projeto juntos”, comenta Luca. A ideia dos três sócios, era, primeiramente, amadurecer a ideia para criarem um produto diferente dos demais. “Algo que fosse realmente mudar o rumo da gastronomia que conhecemos aqui como oriental, tanto que essa unidade leva um nome diferente dos outros restaurantes. É uma outra ideia, uma outra essência de negócio”, explica o chef.



A oportunidade de ocupar o ponto no Pontal veio através de um grupo que também queria investir na marca, casando, assim, com o desejo de expansão do grupo gastronômico e com a experiência do chef Luca. “Fizemos uma sociedade e montamos o Daikô Sen."



É o segundo negócio que Luca comanda a operação e a cozinha. Antes do atual empreendimento, ele esteve à frente de um restaurante em Gramado, na Serra Gaúcha. “Era outra linha. Tinha brasa, mas não tinha comida japonesa. Só tinha um lado dessa essência que eu estava estudando. Esse daqui é o primeiro que consigo conectar tudo que realmente estudei e busquei durante algum tempo”, afirma.



De acordo com Luca, o feedback do público tem sido positivo nos dois primeiros meses de negócio. Ao apresentar o menu, o chef sugere iniciar pela sequência com uma entrada de brasa e finalizar com um grande prato de sushi, ou inverter a ordem para que se tenha uma experiência completa, ‘surfando’ na ideia e na essência do restaurante.



Apesar da conquista, Luca reconhece os desafios de operar não só a cozinha, mas o empreendimento como um todo. “É uma visão 360º do negócio. Tenho o suporte dos meus sócios, mas acabo cozinhando menos. Acho que essa é a parte do desafio, porque amo cozinhar. Ao mesmo tempo que é difícil, é um prazer, porque consigo colocar uma cultura em todas as pontas da equipe, já que acompanho todos processos”, pondera.



Além disso, o chef destaca os desafios no processo de reformas, onde quase 60% dos materiais tiveram que subir através de um guindaste. “Os dutos, as coifas, a churrasqueira, que é o coração do negócio, tudo precisou de uma logística complexa para acontecer”, detalha.

Endereço e horário de funcionamento do Daikô Sen

O Daikô Sen está localizado no terraço do Pontal Shopping, na avenida Padre Cacique, nº 2893, bairro Cristal. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 11h30min às 15h, e das 17h30min às 22h30min. Aon fins de semana, o restaurante opera das 11h30min às 22h30, sem fechar à tarde.