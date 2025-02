Com 2,5 mil clientes mensais, barbearia de Gravataí expande e atrai jogadores da dupla Gre-Nal

Sarah Oliveira

21 Fevereiro 2025

No novo espaço, a Z Barbearia aposta em videogames, churrasqueira e TVs passando jogos para fidelizar a clientela da Região Metropolitana

A Z Barbearia, comandada pelos irmãos José e Gabriel Bernardes, está de casa nova. Com o crescimento da clientela, a antiga unidade do negócio se tornou pequena para a demanda, levando os empreendedores a investirem em um espaço maior, agora localizado na rua Sabiás, no Centro de Gravataí. O novo ponto, que já está em funcionamento há um mês, terá sua inauguração oficial em meados de março. Entre as atrações programadas para a abertura oficial estão a exposição de carros antigos, chope liberado e cortes gratuitos para novos visitantes. De acordo com José, o reconhecimento conquistado pelo empreendimento em seus cinco anos de funcionamento atraiu também clientes ilustres, como o zagueiro do Grêmio, Walter Kannemann, e o ex-goleiro do clube tricolor, além do humorista Cris Pereira. Totalizando, em um mês, uma média de 2,5 mil clientes atendidos no local. "Uma vez por ano, precisamos colocar um barbeiro novo, porque todas as cadeiras acabam cheias. Então, reinvestimos o dinheiro e passamos para a nova unidade", explica José. Agora, o espaço conta com sete cadeiras e oito profissionais, incluindo uma especialista em sobrancelhas, depilação e, em breve, limpeza de pele e micropigmentação de barba. A estrutura do novo local foi planejada para oferecer conforto e um ambiente diferenciado aos clientes. "Com móveis planejados, pensamos no trabalho dos barbeiros. Estamos projetando um modelo padrão, que pode futuramente virar uma franquia", revela José. O espaço também contará com TVs entre as cadeiras, garantindo que o cliente não perca um jogo de futebol enquanto é atendido.