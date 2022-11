Ponto tradicional da Zona Sul abrirá com atração inédita na Tristeza

Mauro Belo Schneider

Uma faixa, instalada nesta semana, avisa os vizinhos de um tradicional imóvel da Zona Sul que uma nova operação abrirá em breve. No número 1.598 da avenida Wenceslau Escobar, no bairro Tristeza, funcionava, mais recentemente, a Casa do Marquês, fechada no início da pandemia. Mas o local abrigou outros nomes famosos na gastronomia gaúcha, como o Riversides Madero.