Há 33 anos em Porto Alegre, loja de antiguidades realiza venda de acervos residenciais

O colecionismo é uma prática que exige critério e paixão, envolvendo itens que vão desde cartas, cartões postais até camisas históricas de time e obras de artes, entre outros artigos colecionáveis. Com 33 anos de história, o Vemdetudo é um negócio que, como o próprio nome sugere, vende de tudo: antiguidades, peças exclusivas de designers, objetos de decoração, mobiliário, louças, cristais, joias e muito mais. A loja, situada na avenida Cristóvão Colombo, nº 2555, é um verdadeiro paraíso para quem busca itens únicos e cheios de história. Um dos principais braços do negócio é a venda de acervos residenciais.

Júlio Lovato, empreendedor à frente do Vemdetudo Antiguidades e Raridades, conta que há histórias que chamam a atenção. “Uma vez, um senhor colecionava canhotos de talões de cheque de bancos antigos, alguns já extintos. Quando ele faleceu, encontramos um colecionador em São Paulo e vendemos todo o acervo. Foi uma das coisas mais curiosas que já comercializei”, comenta



O Vemdetudo nasceu há mais de três décadas, inicialmente em um espaço maior, com quase 1mil m² de área. Com o tempo, o negócio se adaptou às mudanças do mercado, especialmente com o advento da internet, que transformou a forma como as pessoas compram e vendem. “A internet incentivou as pessoas a desapegarem de seus bens, e isso mudou a dinâmica do comércio. Não precisávamos mais de um espaço tão grande”, explica Júlio.



Hoje, o Vemdetudo se destaca por oferecer um serviço especializado: a venda de acervos residenciais. Quando alguém falece ou se muda, e os herdeiros muitas vezes não sabem que destino dar aos objetos que ficaram para trás, a equipe do Vemdetudo entra em ação. Eles visitam a residência, inventariam os itens e cuidam de toda a venda. “Antes, fazíamos mais vendas diretamente nas residências. Agora, com o virtual, o processo se tornou mais ágil, mas a essência do trabalho continua a mesma”, conta Júlio.

Um dos casos mais marcantes foi a venda do acervo do Hotel Everest, que encerrou suas atividades em 2020. “Eles me contrataram para vender todo o acervo do hotel: portas, camas, copos, pias, geladeiras, toalhas, lençóis, talheres. Em 20 dias, com uma equipe de 15 pessoas, vendemos 90% do acervo”, lembra Júlio

NATHAN LEMOS/JC

Além da venda de acervos residenciais, o Vemdetudo também se especializou em leilões e curadorias de coleções importantes.. O empreendedor destaca que muitos hotéis menores, pousadas e clínicas se beneficiaram da venda, adquirindo itens de qualidade a preços acessíveis.Outro caso emblemático foi a venda do acervo do Dr. Bruno Caldas, ex-proprietário do jornal Correio do Povo. “Fizemos um leilão em parceria com o Gasparotto, e foi um sucesso enorme”, comenta. Além disso, o Vemdetudo já realizou, como o ex-governador Euridice Teixeira.Entre outros trabalhos significativos, Júlio destaca a venda do acervo de uma colecionadora que deixou seus bens para instituições de caridade, incluindo o Asilo Padre Cacique e o Complexo Hospitalar Santa Casa. “Ela era uma acumuladora compulsiva e viajou o mundo inteiro. Quando entramos no apartamento, era difícil até caminhar, de tantas coisas que havia”, conta.A coleção era vasta e diversificada, incluindo joias, louças, obras de arte e objetos de decoração. Foram realizados seis leilões, cada um com cerca de 250 lotes, e cada lote contendo no mínimo dez itens. “Foi um trabalho monumental, mas muito gratificante, porque os recursos arrecadados beneficiaram instituições como o Padre Cacique e a Santa Casa”, explica.