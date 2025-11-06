Antônio Prado e Monselice selam acordo de cidades-irmãs

O prefeito de Antônio Prado, Roberto Dalle Molle e a assessora da prefeitura da cidade italiana de Monselice, Elisabetta Volpito, assinaram nesta quarta-feira (5) um acordo entre as cidades irmãs por meio de um gemellaggio. O ato aconteceu no Espaço Cultura Princesa Érica Carlesso Forlin, no município da Serra.

O tratado simboliza a união entre as duas comunidades e celebra os 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos ao RS, marco que deu origem à colonização da Serra Gaúcha e moldou a identidade cultural de Antônio Prado, que tem o slogan de “a Cidade Mais Italiana do Brasil”.

A primeira etapa do tratado ocorreu em 20 de maio deste ano, em Monselice, comuna localizada na província de Pádua, região do Vêneto, na Itália. O acordo de gemellaggio busca ampliar a cooperação entre os municípios por meio de intercâmbios culturais, turísticos e econômicos, incentivando o compartilhamento de experiências e o fortalecimento das raízes que unem as duas localidades.

Para o prefeito Roberto Dalle Molle, o momento representa a celebração da história e a abertura de novas possibilidades. “Monselice, assim como Antônio Prado, preserva com orgulho sua herança. Juntos, vamos criar oportunidades que beneficiem nossas comunidades e mantenham viva a chama da imigração que nos construiu. Agora, a reciprocidade se concretiza em solo gaúcho, reafirmando os laços históricos e o compromisso com o futuro”, destacou.

De acordo com a assessora da Prefeitura de Monselice, Elisabetta Volpito, assim como aconteceu na Itália, quando representantes das duas cidades se encontraram pela primeira vez, hoje celebramos algo maior, um gesto que une histórias, famílias e gerações. “Quero agradecer a todos que ajudaram a construir essa ponte entre povos, tornando possível o gemellaggio entre Monselice e Antônio Prado. Este é um ato institucional símbolo de afeto que representa o compromisso das comunidades e o desejo comum de promover a paz, o diálogo e o desenvolvimento.”

Atualmente, Antônio Prado já possui gemellaggio com Cavaion Veronese, localizada na província de Verona, e Rotzo, uma comuna italiana da região do Vêneto, província de Vicenza.