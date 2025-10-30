Antônio Prado recebe festa da massa a partir de 7 de novembro

A cidade de Antônio Prado, na Serra, realiza a 9ª edição da FenaMassa, o Festival Nacional da Massa, nos fins de semana de 7 a 23 de novembro. Realizado pela Associação Comercial, Industrial e Serviços de Antônio Prado (CIC), o evento ocupará o Centro Histórico da cidade, com entrada gratuita e mais de 4,3 mil metros quadrados de área coberta, em um espaço que reunirá gastronomia, cultura e experiências imersivas nas tradições italianas da região.

Segundo o presidente da festa, Felipe Anziliero, a FenaMassa vem consolidando seu crescimento a cada edição. “É um festival gastronômico que valoriza a culinária típica italiana, mas também tem uma programação cultural intensa. Trabalhamos muito a identidade local, e praticamente tudo o que o visitante consome vem de Antônio Prado: as vinícolas, as massas, os produtos e o artesanato são todos da cidade”, destaca. A divulgação da festa foi feita pela comitiva do evento em visita à redação do Cidades.

Além do impacto cultural, a FenaMassa tem expressivo retorno econômico. Em 2023, o evento bienal recebeu 34 mil visitantes e serviu 20 mil refeições, gerando R$ 1,2 milhão em faturamento direto e cerca de R$ 6 milhões em movimentação econômica indireta. A expectativa deste ano é superar esses números, ampliando o fluxo turístico e consolidando Antônio Prado como um dos principais destinos gastronômicos do Sul do Brasil.

O evento contará com um restaurante principal em sistema de rodízio, além de uma praça de alimentação e restaurantes que oferecem a massa no pote, preparada na hora conforme a escolha do visitante. Entre as novidades gastronômicas deste ano está o tortei frito com molho de frango, uma variação crocante da tradicional receita pradense. Também haverá opções sem glúten e sem lactose, atendendo a diferentes públicos.

A programação cultural inclui shows musicais gratuitos, além de atrações locais e oficinas culinárias. Uma das mais procuradas é o espaço “Mão na Massa”, onde as "nonas", as avós da colônia italiana, ensinam o público a preparar as massas artesanais, espichando a massa e cortando com técnicas tradicionais. “É um espaço de aprendizado e afeto, que resgata a essência das famílias italianas”, comenta Anziliero.

Outro destaque da programação é o Concurso do Maior Comedor de Tortei, que chega à sua terceira edição. O atual recorde é de três quilos de massa consumidos por um único participante — uma disputa que, segundo os organizadores, atrai olhares e torcida do público a cada ano.

A secretária de Turismo de Antônio Prado, Patrícia Schenkel, ressalta que o festival é um reflexo direto da identidade e da sustentabilidade do município. “A FenaMassa foi pensada para fortalecer a comunidade e valorizar nossos saberes e fazeres locais. Os expositores são praticamente 100% pradenses, e o evento acontece no coração do maior acervo arquitetônico da imigração italiana no país, tombado em nível nacional”, afirma.