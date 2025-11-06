Pipa Parade expande circuito e levará arte e vinho a novas regiões do RS em 2026

Pipa Parade arte e enoturismo, ampliará seu alcance em 2026 e passará a contemplar diferentes regiões produtoras de vinho do Rio Grande do Sul. A iniciativa, criada pela plataforma Wine Locals, será lançada oficialmente nesta terça-feira (12), em Garibaldi, e busca se consolidar como a maior exposição de arte a céu aberto do estado. A segunda edição da, projeto que une, ampliará seu alcance em 2026 edo Rio Grande do Sul. A iniciativa, criada pela plataforma Wine Locals, será lançada oficialmente nesta terça-feira (12), em Garibaldi, e busca se consolidar como a maior exposição de arte a céu aberto do estado.

A novidade foi antecipada por Matheus Vigel, diretor de Operações da Wine Locals, que esteve em visita à redação do Cidades para divulgar a segunda edição do projeto. Segundo ele, a proposta é estender o conceito que, em 2025, transformou pipas e barricas de vinho em telas para artistas gaúchos na Serra.

No próximo ano, o circuito se tornará estadual, com obras expostas também em regiões como a Campanha Gaúcha, a Costa Doce, com destaque para Pelotas, o Centro do Estado (Quarta Colônia), os Campos de Cima da Serra e o Alto Uruguai, além da manutenção dos pontos tradicionais da Serra Gaúcha.

Segundo Vigel, a expansão atende a um pedido do Governo do Estado, copatrocinador da iniciativa. “Em 2025, o projeto foi regional, voltado à Serra. Agora, queremos que o Pipa Parade seja uma ação de Estado, conectando as diversas regiões vitivinícolas do Rio Grande do Sul”, explicou.

12 de janeiro e 12 de março de 2026, durante o período da vindima no RS, quando acontece a colheita das uvas nas diversas regiões produtoras gaúchas O evento acontecerá entreno RS, quando acontece a. A nova edição trará 30 obras de arte, com curadoria de três mulheres especialistas em diferentes linguagens artísticas. As peças vão explorar o tema “Sinestesia do Mundo do Vinho”, propondo uma experiência sensorial que relaciona os cinco sentidos – paladar, olfato, tato, visão e audição – ao universo da vitivinicultura.

Viabilizado pela Lei Rouanet e com patrocínio de empresas parceiras como a CSG Rodovias e vinícolas do Estado, o projeto prevê investimento estimado em R$ 1 milhão. Além das obras fixas, haverá pinturas ao vivo, com destaque para uma intervenção em Pelotas, e embaixadas Pipa Parade em vinícolas, onde marcas locais promoverão ativações conjuntas.

A primeira edição, realizada em 2025, reuniu 30 artistas em 10 cidades da Serra Gaúcha, registrando aumento de 25% nas vendas de experiências de enoturismo durante a Vindima, segundo dados da Wine Locals.