O que são as pipas de vinho pintadas em cidades da Serra Gaúcha

Os visitantes que vão para a Serra Gaúcha no período do verão perceberam novidades em alguns pontos tradicionais de 10 cidades da região, que recebe um evento para a apresentação da arte de forma diferente. Trata-se da Pipa Parede, uma exposição de arte gratuita a céu aberto, que começou no mês de janeiro e vai até o dia 7 de março. A mostra, que está na sua primeira edição, conta com obras de 30 artistas, dispostas em 30 pontos. O evento celebra a vindima - a colheita de uvas - e retrata os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, cujas comemorações ocorrem em 2025

A partir da linha de criação, os artistas convidados trazem elementos relacionados à própria realidade, como a imigração, mitologia e cultura, através de obras de arte em pipas. As pipas são um tipo de barrica que guarda e armazena o vinho. A exposição, que recebe curadoria do artista visual André Venzon, as escolheu por serem consideradas um símbolo histórico importante na cultura da Serra Gaúcha, a qual é a maior produtora de vinhos do país.

Como uma forma de fomentar o enoturismo local, a exposição convida os visitantes a explorarem as paisagens, as tradições e os sabores da região durante a vindima. "Nosso objetivo foi apoiar a retomada do turismo nesse período pós-enchentes", afirma Matheus Vigel, representante da Wine Locals, organizadora do evento.

A rota do Pipa Parade traz uma espécie de caminho para os visitantes que quiserem conhecer essas pipas personalizadas. Os pontos foram escolhidos a partir do tráfego turístico das regiões, e a rota pode ser feita tanto de carro, quanto de ônibus. A gente tem na região um ônibus turístico, que permite às pessoas entrar e sair em diversos e conhecer as pipas e o trabalho dos artistas na região de Bento Gonçalves", exemplifica Vigel.

Maioria das pipas está localizada em Bento Gonçalves WINE LOCALS/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Dos 30 pontos, 12 estão em Bento Gonçalves, em vinícolas e restaurantes. Outros quatro estão em Pinto Bandeira, três em Flores da Cunha e em Canela, dois em Farroupilha e Gramado, além de um em Garibaldi, Caxias do Sul, São Francisco de Paula e Monte Belo do Sul. Um outro ponto é itinerante, e está em exposição em Porto Alegre.

A primeira edição encerra oficialmente em 22 de março, com o Pipa Parede Festival, reunindo todas as obras de arte em um único lugar, no Mamma Gema, no Vale dos Vinhedos.

• ONDE ESTÃO AS PIPAS PARA VISITAÇÃO:

BENTO GONÇALVES:

-Casa Valduga

-Mamma Gema Trattoria

-Vinícola Salton

-Giordani Gastronomia Cultural

-Aurora Città

-Posto Sim Cidade Alta Bento

-Vinícola Miolo

-Pizzato Vinhas e Vinhos-

-Museu do Imigrante

-Casa Di Pasto Salton

-Aurora Vale dos Vinhedos

PINTO BANDEIRA:

-Aurora Pinto Bandeira

-Vinícola Don Giovanni

-Vinícola Geisse

-Praça Pinto Bandeira

FLORES DA CUNHA:

-Vinícola Luiz Argenta

-Vinícola Nova Aliança

-Posto Sim Videiras Flores da Cunha

CANELA:

-Jangal das Araucárias

-Vitivinícola Jolimont

-Rua Coberta

FARROUPILHA:

-Casa Perini

-Santuário Nossa Senhora do Caravaggio

GRAMADO:

-Hotel Laghetto Pedras Altas

-Vita Boulevard Gramado.

GARIBALDI:

-Maria Fumaça

CAXIAS DO SUL:

-Shopping Villagio Caxias

SÃO FRANCISCO DE PAULA:

-Parador Hampel

MONTE BELO DO SUL