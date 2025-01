Natal Luz de Gramado teve público superior a 2 milhões de pessoas

O 39º Natal Luz de Gramado chegou ao fim no dia 19 de janeiro, após 88 dias de programação e decoração pela cidade da Serra Gaúcha. A organização do evento divulgou, na sexta-feira, o resultado dessa extensa programação: mais de 2 milhões de pessoas prestigiaram a temporada natalina, conforme dados da empresa concessionária dos pedágios que dão acesso à cidade, a EGR.

Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, autarquia municipal responsável pelo evento, destaca a participação da comunidade como um pilar do Natal Luz. "O que realizamos aqui é o maior evento natalino do Brasil, mas não é só no tamanho que o Natal Luz é importante, é também na qualidade de tudo que fazemos aqui. E isso fazemos com a nossa comunidade. São mais de duas mil pessoas trabalhando diretamente no evento", celebrou.

Com uma economia baseada na atividade turística (86% do PIB do município vem do turismo), o setor comemorou o resultado da temporada. Segundo o presidente do Sindicato do Turismo da Serra Gaúcha (SindTur) Cláudio Souza, a volta do espetáculo "O Grande Desfile de Natal" ao Centro da cidade foi decisiva, especialmente levando em conta o ano desafiador devido às enchentes e o tempo de espera da reabertura do aeroporto Salgado Filho. "Entretanto, conseguimos um movimento significativo, que não nos surpreendeu, pois sabemos da nossa força. O Natal Luz estava com uma decoração belíssima e com os espetáculos muito bem apresentados, o que promoveu um senso de comunidade, acolhimento e envolvimento dos gramadenses encantando nossos visitantes", avaliou Souza.

O segmento da gastronomia também comemorou os resultados do Natal Luz. "O aumento no fluxo de turistas e a diversificação das atrações garantiram a movimentação, beneficiando os estabelecimentos. O Natal Luz é um evento importante para fortalecer a gastronomia, atraindo mais visitantes e proporcionando uma experiência completa para quem passa pela cidade", analisou Marcelo Wazlawick, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Região das Hortênsias (Abrasel-Hortênsias).