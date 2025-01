Vila da Mônica Gramado tem promoção de ingressos para "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa"

A Vila da Mônica Gramado está com uma promoção especial para celebrar a estreia do filme "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa". Até 31 de janeiro, quem adquirir ingressos para visitar o parque ganha um par de convites para assistir ao longa, que chegou aos cinemas no dia 9.

Os ingressos podem ser comprados no quiosque da Vila da Mônica no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre; no site oficial ou pela Central de Vendas, no telefone (54) 3421-9999. A retirada dos convites para o cinema é feita diretamente na bilheteria do parque.

"Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa"

O filme já está em cartaz e narra a profunda relação de Chico com sua querida goiabeira, desde a infância até o encontro que mudou sua vida. A história é marcada por desafios, com a constante ameaça de Nhô Lau, dono das terras, e o perigo maior representado por Dotô Agripino, que planeja derrubar a árvore para construir uma estrada.

Ao lado dos amigos, Chico vive muitas aventuras e confusões para salvar a goiabeira. Com muito humor e emoção, a trama traz uma mensagem poderosa sobre preservação da natureza e o valor da amizade.