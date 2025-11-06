Voos de Porto Alegre a Punta del Este começam a operar depois do Natal

Com o intuito de reaquecer um mercado turístico importante com um trajeto mais cômodo que as estradas em direção à fronteira, a companhia aérea Aerolíneas Argentinas lançou em parceria com a Fraport Brasil, empresa concessionária e administradora do Aeroporto Salgado Filho, a nova rota entre Porto Alegre e Punta del Este, no Uruguai. A solenidade ocorreu nesta quinta-feira (6), no Hotel Deville Prime, na capital gaúcha. A operação será sazonal e estreia no dia 26 de dezembro, com voos nas sextas e sábados até 31 janeiro do ano que vem, com a possibilidade de estender pelo restante do verão.

O gerente de aviação comercial da Fraport Brasil, Pedro Navega, reforça o desafio global das companhias aéreas em lidar com a falta de aeronaves e aponta o trunfo desta rota aproveitar o equipamento da Aerolineas que já faria o trajeto a Buenos Aires, na Argentina. Também frisa uma grande expectativa na consolidação do trajeto, que deverá voltar ao final do próximo ano para aproveitar o movimento de veraneio.

"Se tudo der certo e o voo for efetivamente bem, podemos estendê-lo por mais tempo e até introduzir Montevidéu com a própria Aerolíneas. Mas é algo que ainda tem um certo tempo de maturação", completa Navega. O gerente comercial da Aerolíneas no Brasil, Ivan Cadahia, detalha que o voo tem 1h20min de duração e sairá às 7h10 nas sextas e às 8h40min nos sábados. Os dias de retorno são sábado e domingo, às 10h50min e 21h10, respectivamente. A tarifa inaugural é de US$ 343,00 (R$ 1.838,48 na cotação atual) para ida e volta, afirma Cadahia.

O secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini, celebra as semelhanças culturais entre gaúchos e uruguaios e a nova opção que traz conforto diante das horas de estrada. "Também queremos o fluxo inverso. Atrair também os uruguaios, para que venham curtir o nosso litoral, nossa Capital e passear pelo Rio Grande", completa.

Quem também bate na tecla das semelhanças é a cônsul do Uruguai em Porto Alegre, Marión Espino, que relembra as enchentes do ano passado e fala sobre o quão fundamental está sendo a recuperação do Estado. "Estamos todos esperando que os gaúchos possam conhecer Punta del Este", celebra. "A campanha turística aqui é muito importante e estamos compartilhando com o RS os objetivos de turismo para destinos que são de lazer", comenta. A cônsul também mostra a expectativa de novas rotas entre os destinos e espera uma expansão do turismo gaúcho ao país.