Miolo reforça estratégias para elevar as exportações

Adquirida no final do ano passado, a Bodega Renacer, com operação em Mendoza, na Argentina, já contribui para o incremento de vendas externas pelo Miolo Wine Group. Neste ano, a vinícola de Bento Gonçalves enviou 50 mil garrafas de espumantes para venda na Argentina. De acordo com o diretor-superintendente Adriano Miolo, a incorporação contribuirá para que a vinícola aumente a presença também em outros mercados importantes. Ele ressalta que dois terços da produção da Renacer são exportados, com presença em mais de 40 países.

O diretor informa que três vinhos com a marca Miolo já estão em elaboração na Renacer, ao mesmo tempo em que rótulos da bodega começam a ganhar presença no Brasil. Segundo ele, são produtos e preços diferentes que não concorrem com a linha Miolo. “O negócio foi feito para a incorporação de um quinto terroir, de vinhos de altitude, que ainda não tínhamos, e que nos confere maior diversidade”, frisa. A operação não sofreu muitas mudanças, apenas ajustes finos, assim como a manutenção dos 50 empregados. A Bodega Renacer também é um destino consolidado de enoturismo, oferecendo aos visitantes uma variedade de experiências imersivas.

Recentemente, a empresa concretizou a maior exportação de espumante já feita pelo Brasil para a Suécia. O lote de 200 mil garrafas do espumante brut Cuvée N°7, elaborado com uvas Chenin Blanc cultivadas na Vinícola Terranova, em Casa Nova, no Vale do São Francisco, já está disponível para os consumidores em todo o território sueco. Com distribuição nacional, o rótulo pode ser encontrado nas 448 lojas do Systembolaget, rede estatal que controla a comercialização de bebidas alcoólicas no país. A Miolo tem presença em mais de 30 países.

Dentre as novidades no portfólio está o acréscimo da variedade Sémillon, cultivada na Campanha Central, à linha Miolo Giuseppe, já composta pelo Merlot/Cabernet Sauvignon e Chardonnay. A nova fase da linha chega acompanhada de uma inovação tecnológica na vinificação. Além do tradicional envelhecimento em barricas de carvalho francês, os vinhos fermentam em ovos de concreto, técnica que vem ganhando espaço nas principais regiões vitivinícolas do mundo.

O diretor define o momento atual do mercado como difícil, marcado por incertezas. Mas assegura que investir e buscar novos mercados são estratégias que precisam ser mantidas. Em linha com o que o público está demandando, a Miolo lançou produto com menor teor alcoólico, de sete por cento, e prepara o ingresso no segmento de desalcoolizados. “A partir de 2026 haverá tecnologia importada no Brasil para atender este perfil de produto, que a cada dia avança no mercado brasileiro e no exterior”, destaca.

O Miolo Wine iniciou a expansão de terroirs em 2000 com operações na Campanha Meridional, com a Vinícola Seival, em Candiota. Chegou em 2001 ao Vale do São Francisco, com a Vinícola Terranova, em Casa Nova (BA); e na Campanha Central com a Vinícola Almadén, em Santana do Livramento, em 2009. A estrutura principal em Bento Gonçalves está recebendo investimentos para fortalecer o enoturismo. Uma das novidades será a Cave Giuseppe e a reformulação de toda a loja de varejo, maior e com mais oferta de serviços e experiências. Ambas estarão disponíveis ainda neste ano.