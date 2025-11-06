Paulo Frateschi, ex-deputado do PT, morre esfaqueado pelo próprio filho

O ex-deputado Paulo Frateschi (PT-SP) morreu após ser esfaqueado pelo próprio filho na manhã desta quinta-feira (6), de acordo com a Polícia Militar de São Paulo. Ele foi levado pelos socorristas ao Hospital das Clínicas em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pela assessoria do partido.

Conforme a PM, equipes foram acionadas para atendimento de uma ocorrência de agressão na Rua Ponta Porã, no bairro da Lapa, zona oeste da capital. Amigo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dirigente histórico do partido, ele já tinha perdido dois filhos em acidentes de carro.

Segundo a Polícia, no local, o filho, em surto, teria agredido o próprio pai com golpes de arma branca, atingindo-o na região da cabeça e do braço. A esposa do político, Yolanda Viana, tentou intervir e também sofreu ferimentos leves. O autor do crime foi contido e conduzido ao 91º DP para providências legais.

Paulo Frateschi foi um dos fundadores do PT e presidente do partido em São Paulo. Também atuou como deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo e como secretário de Relações Governamentais durante o governo da prefeita Marta Suplicy, de 2001 a 2004, e de Fernando Haddad, em 2014. Durante a Ditadura Militar, Frateschi integrou a Ação Libertadora Nacional (ALN), organização de luta armada contra o regime, e foi preso e torturado.