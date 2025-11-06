Passo Fundo anuncia retomada de ações das Jornadas Literárias

Movimento que deu a Passo Fundo o título de Capital Nacional da Literatura, as ações das Jornadas Literárias serão retomadas. O anúncio foi realizado na tarde desta quarta-feira (5) durante a Feira do Livro de Passo Fundo. Por meio do projeto Jornada em Movimento, a nova proposta pretende “rejornalizar” a cidade, dando continuidade à movimentação cultural e literária iniciada há mais de 40 anos em Passo Fundo, promovendo a formação de leitores conscientes, emancipados, críticos e esteticamente sensíveis, em uma cultura de paz.

A iniciativa é uma união de agentes interessados na reconstrução do evento: Prefeitura de Passo Fundo, Universidade de Passo Fundo (UPF), Sesc Passo Fundo, 7ª Coordenadoria Regional de Educação, Instituições de Ensino públicas e privadas, Academia Passo-Fundense de Letras e Livreiros de Passo Fundo. Por meio de encontros que já iniciaram, o grupo de trabalho, que envolve representantes de todas as entidades, pretende mobilizar a comunidade para as vivências literárias e experiências advindas do contato com a palavra.

A proposta do grupo é mobilizar a cidade em torno da literatura para, em 2027, apresentar um novo formato de Jornadas Literárias, que ocupe tanto os espaços físicos da Universidade como toda a cidade, com ações voltadas à formação de leitores e de comunidades conscientes e sensíveis esteticamente.

As ações da Jornada em Movimento iniciaram ainda no mês de outubro, com o projeto Círculos de Reflexão, os quais se organizam em um grupo focal, formado por professores das escolas públicas e privadas, dedicado a pensar as Jornadas Literárias, a leitura, a literatura, os novos públicos e os temas da atualidade. Na quarta, outra ação também foi retomada: o Leituras Boêmias e Cevadas Literárias. A atividade busca levar a literatura para outros espaços da cidade, como bares, aproximando-a de diferentes públicos. Nesta edição, o encontro teve a presença dos vencedores do Prêmio Sesc Literatura 2024, Patricia Souza de Lima e Ricardo Maurício Gonzaga.

Em 2026, o Movimento Rejornalizar será a base para a Jornada em Movimento, com a nova edição de um curso de extensão para formadores de leitores, o projeto “A leitura multiplicada: a formação do agente de leitura”, ponto de partida para que se constituam no próximo ano as Estações de Leitura, espaços de leitura das comunidades, feitas pelas comunidades, pelos educadores, mediadores e pelos jovens leitores. Todas essas ações irão anteceder a Jornada pela Feira, previsto para ocorrer em três dias na próxima edição da Feira do Livro de Passo Fundo.

Conforme as entidades envolvidas, investir em práticas leitoras é investir na formação de cidadãos mais conscientes, sensíveis e preparados para lidar com os desafios do presente. É oferecer à cidade não apenas livros, mas oportunidades de escuta, diálogo e criação. “A retomada de ações de formação de leitores vinculadas às Jornadas Literárias reacende esse compromisso com a palavra como ferramenta de liberdade, identidade e transformação”, frisam. As informações são da assessoria de comunicação da UPF.

e acordo com a reitora da Universidade de Passo Fundo, a professora Bernadete Maria Dalmolin, durante 40 anos, a história das Jornadas Literárias de Passo Fundo se organizou pelo chamado à leitura, de forma entusiasmada atendido por toda a comunidade. “O que se anuncia agora, portanto, é mais do que outra edição das Jornadas Literárias de Passo Fundo: é um convite a todos e todas para que possamos mostrar o melhor de sermos a Capital Nacional da Literatura”, disse.

Para o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, a cidade está retomando com força um grande movimento cultural que vai envolver toda a comunidade. “Ao longo dos próximos anos, teremos uma programação intensa, construída para valorizar nossa história e a formação de leitores em Passo Fundo. Queremos que cada passo-fundense viva o verdadeiro sentido de sermos Capital Estadual e Capital Nacional da Literatura, uma cidade que incentiva a leitura e transforma vidas por meio da educação e da cultura”, completou.