Passo Fundo introduz biocombustível na frota municipal

A Prefeitura de Passo Fundo iniciou neste mês o uso de biocombustível em parte de sua frota de veículos e máquinas. O contrato firmado com a empresa Be8 prevê o abastecimento de 17 unidades, entre caminhões, retroescavadeiras, micro-ônibus e veículos administrativos, com o produto Be8 BeVant, desenvolvido a partir de óleo de cozinha usado. A medida tem como objetivo reduzir a emissão de gases poluentes e reforçar ações locais voltadas à sustentabilidade e à economia circular.

De acordo com a secretária de Inovação de Passo Fundo, Bárbara Fritzen, todos os operadores dos veículos receberam capacitação para o uso do novo combustível e as máquinas passaram por manutenção preventiva. “Não haverá necessidade de troca de motor, apenas ajustes para que estejam aptos ao uso do biocombustível. Neste primeiro momento, o BeVant será utilizado em cerca de 20% da frota que opera com diesel convencional”, explicou.

Os estudos técnicos apresentados pela Be8 indicam que o uso do biocombustível reduz em até 99% as emissões de carbono, 85% do material particulado e 50% do monóxido de carbono. Produzido a partir de óleo de cozinha usado, o BeVant é resultado do Programa Be8 Ser Sustentável, que envolve cooperativas e instituições locais na coleta e reaproveitamento do resíduo. O projeto se baseia em três pilares - ambiental, social e econômico - e integra o conceito de economia circular, em que o resíduo retorna ao ciclo produtivo.

A secretária de Desenvolvimento de Passo Fundo destacou que a iniciativa estimula a geração de renda e fortalece cadeias locais. “Ao adquirir um biocombustível desenvolvido na própria cidade, fomentamos a economia e valorizamos o trabalho das cooperativas envolvidas na coleta e destinação do óleo de cozinha, que antes poderia ser descartado de forma inadequada”, afirmou.

O contrato prevê consumo médio mensal de 10 mil litros do novo combustível. A frota abastecida com o BeVant inclui 11 caminhões, uma motoniveladora e duas retroescavadeiras da Secretaria de Obras, além de veículos das Secretarias de Saúde e Meio Ambiente.

A tecnologia empregada no BeVant permite seu uso 100% puro, sem necessidade de misturas com diesel fóssil, mantendo o mesmo desempenho e autonomia dos veículos convencionais. O produto foi testado por montadoras e fabricantes de motores e é considerado uma alternativa imediata para redução de emissões em frotas públicas e privadas.

O presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella, ressaltou que a origem local do combustível é um diferencial do projeto. “É um exemplo de economia circular, porque dá destino sustentável a um resíduo urbano e o transforma em energia limpa para a própria cidade”, afirmou. Segundo ele, o processo beneficia também cooperativas de reciclagem, que passam a ter uma nova fonte de renda com a venda do óleo coletado.

O Programa Be8 Ser Sustentável tem atuação em diversas cidades gaúchas e envolve mais de 15 cooperativas de catadores no Estado. As ações contam com apoio do Sebrae-RS e incluem capacitações sobre coleta e destinação de resíduos.

Para a Prefeitura, a adesão ao uso do biocombustível está alinhada às metas municipais de sustentabilidade e redução de emissões. “Com essa substituição, Passo Fundo dá um passo importante na transição para uma matriz energética mais limpa, além de contribuir para o cumprimento das metas climáticas globais”, destacou Bárbara Fritzen.

Com o início do abastecimento, Passo Fundo passa a integrar o grupo de cidades brasileiras que utilizam energia renovável em frotas públicas, reforçando o compromisso local com o meio ambiente e com a valorização de soluções desenvolvidas no próprio município.