Passo Fundo solicita apoio para incluir duplicação da BR-285 no orçamento federal

A duplicação da BR-285, no trecho urbano de Passo Fundo, voltou ao centro das discussões políticas e institucionais. Em reunião com o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, o prefeito Pedro Almeida, acompanhado de lideranças do município, reforçou a importância estratégica da obra.

Durante o encontro, foi solicitado que o vice-governador auxilie nesta articulação junto ao governo federal para a inclusão da obra no planejamento orçamentário de 2026. Gabriel Souza destacou que já iniciou o diálogo com lideranças federais para viabilizar o pleito. “No dia 16 de outubro terei reunião no sobre o tema e vou levar um ofício do Estado solicitando oficialmente a inclusão dessa obra no Orçamento da União”, frisou o vice-governador.

O projeto, já finalizado e entregue ao Dnit, contempla aproximadamente 12 quilômetros de duplicação entre os km 292,55 e 304,3 da BR-285. Estão previstas obras de arte especiais, como viadutos, trincheiras, pontes e passarelas, que devem ampliar a fluidez do tráfego, melhorar a segurança e facilitar a acessibilidade nos principais pontos de conexão urbana. O investimento estimado é de R$ 300 milhões.

Para o prefeito Pedro Almeida, a mobilização conjunta reforça o caráter estratégico da duplicação. “Essa não é apenas uma obra de engenharia, mas uma medida essencial para garantir mobilidade, segurança”, destacou.

De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, o trecho é considerado crítico desde 2013, com média de 100 acidentes por ano. Nos últimos 10 anos, foram registrados 472 acidentes, mesmo com a redução durante a pandemia. Atualmente, a rodovia recebe cerca de 20 mil veículos por dia.