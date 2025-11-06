Avaliação de Vinhos evidencia a expansão da atividade no Brasil

A 33ª Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2025 reafirmou o caráter plural, diverso e em constante evolução do setor vitivinícola brasileiro. O evento mostrou que o vinho do Brasil conquista cada vez mais representatividade em diferentes regiões. Pela primeira vez na história, três das 16 amostras mais representativas da safra são de vinícolas de fora do Rio Grande do Sul. A presença de rótulos de São Paulo e do Distrito Federal, somada aos de vinhos da Serra Gaúcha, Campanha Gaúcha e Campos de Cima da Serra, confirma o amadurecimento e a força do vinho brasileiro em novas e tradicionais áreas produtoras.

A diversidade também se expressa nas castas: 15 variedades de uva estão entre as 16 amostras selecionadas, evidenciando a amplitude de estilos, a versatilidade dos terroirs e o potencial enológico do Brasil. As notas medianas obtidas na degustação de seleção, conduzida por 90 enólogos que avaliaram as amostras às cegas seguindo normas internacionais, variaram entre 90 e 95 pontos, demonstrando o alto nível de qualidade da Safra 2025.

Nesta edição, cerca de 800 apreciadores acompanharam a apresentação das 16 amostras mais representativas da Safra 2025, degustadas simultaneamente no Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves (RS). O público foi conduzido por um painel de comentaristas do Brasil, da África do Sul, do Chile, da Espanha, da Itália, do México, de Portugal e do Uruguai, formado por profissionais de diferentes áreas.

Os comentaristas estrangeiros foram unânimes em salientar a qualidade dos vinhos degustados. Adriaan Oelofse, da África do Sul, destacou o senso de identidade das amostras, mas também o avanço qualitativo, a resiliência e a inovação do setor. Para o italiano Vittorino Novello, a atividade evoluiu de forma expressiva nas últimas duas décadas, salientando a diversidade e a condição de tornar-se importante player internacional.

Ao reforçar o aspecto da diversidade, a uruguaia Gabriela Zimmer ressaltou que o mundo começa a olhar com respeito os vinhos brasileiros e projetou crescimento rápido nos próximos anos. Felipe de Solminihac, do Chile, enfatizou a importância da descoberta de mais locais para plantios de uvas e elaboração de vinhos, salientando não ser fácil encontrar novos terroirs vitivinícolas. Segundo ele, é mais fácil receber algo pronto vindo de um grande grupo. “É importante seguir com os estudos sobre as condições climáticas e enológicas no Brasil”, complementou.