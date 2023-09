Sandy e Lucas Lima se separam após 24 anos

Sandy e Lucas Lima anunciaram que estão se separando após 15 anos de casamento. A informação foi compartilhada em uma publicação em conjunto no Instagram.



O relacionamento do ex-casal durou 24 anos no total. Os músicos se conheceram em 1997, com diversas idas e vindas até firmar a relação. Eles têm um filho, Theo, de nove anos.



Como Sandy e Lucas se conheceram



Sandy ficou encantada pelo vocalista da Família Lima, após vê-lo em um show. Ela confessou que namorava na época, mas logo começou a se relacionar com Lucas.



O relacionamento não durou devido à distância - na época, ela morava em São Paulo e ele em Porto Alegre.



"No começo era meio impossível a gente namorar. Ele ainda morava em Porto Alegre e eu estava aqui fazendo show, estudando, tudo ao mesmo tempo. Não dava, a gente não se encontrava direito", contou Sandy ao podcast Quem Pode, Pod em agosto.



Nessa época, foram idas e vindas no relacionamento. Sandy chegou a namorar com Paulo Vilhena, com quem contracenava na série Sandy & Junior. Depois, voltou a se relacionar com Lucas, mas não deu certo.



"No segundo intervalo, a gente terminou eu não querendo mesmo. Triste, porque gostava dele como amigo, mas não gostava mais como namorado. A gente namorou um ano e dez meses e brigava muito. A gente não conseguia encaixar nossas diferenças".



Foi Junior quem reuniu o casal



Em 2001, Junior convidou Lucas para passar o ano novo na casa de veraneio da família e, dessa vez, foi diferente.



"A gente ficou um ano e meio separados e aí eu tive uma pequena frustração amorosa, uma coisa que não vingou, e eu estava assim: Não quero namorar. E o meu irmão convidou o Lucas para ir na fazenda com a gente", disse.



"Ele ia ler comigo à tarde, a gente ficava contemplando, vai na piscina... E a gente ficou. A gente ficou só ficando por um tempo. Até que um dia ele falou: estou pronto para namorar. Dei um tempinho, ajoelhei, peguei uma flor e perguntei se ele queria me namorar. Fui lá e pedi", contou no podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.



Sandy e Lucas se casaram no dia 12 de setembro de 2008, em uma cerimônia íntima em Campinas. Na época, Lucas chegou a twittar na noite de núpcias, o que gerou polêmica - acreditava-se que era muita exposição da parte do casal.



O único filho deles, Theo, nasceu em 2014.



Separação após 15 anos de casamento



Nesta segunda, 25, Sandy e Lucas anunciaram sua separação. "Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", escreveu o ex-casal.