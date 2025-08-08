Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaGente

Publicada em 08 de Agosto de 2025 às 11:44

Sharon Stone diz que ainda ganha mais como modelo do que como atriz

Artista diz que ser mulher atrapalhou suas pretensões como diretora de cinema

Artista diz que ser mulher atrapalhou suas pretensões como diretora de cinema

/HARALD KRICHEL/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Agências
Um dos maiores ícones do cinema nos anos 1990, Sharon Stone, 67, contou que sempre ganhou -e ainda ganha- mais dinheiro como modelo do que trabalhando como atriz. "Ainda recebo muitos convites para modelar, e essa é a minha realidade", disse a intérprete da escritora Catherine Tramell, de "Instinto Selvagem" (1992), do diretor Paul Verhoeven. Em entrevista ao site Business Insider, reproduzida pela Folhapress, ela refletiu sobre o início de sua trajetória e lamentou não ter conseguido espaço na área em que mais queria atuar: a direção.
Um dos maiores ícones do cinema nos anos 1990, Sharon Stone, 67, contou que sempre ganhou -e ainda ganha- mais dinheiro como modelo do que trabalhando como atriz. "Ainda recebo muitos convites para modelar, e essa é a minha realidade", disse a intérprete da escritora Catherine Tramell, de "Instinto Selvagem" (1992), do diretor Paul Verhoeven. Em entrevista ao site Business Insider, reproduzida pela Folhapress, ela refletiu sobre o início de sua trajetória e lamentou não ter conseguido espaço na área em que mais queria atuar: a direção.
Stone lembrou que seu objetivo era dirigir filmes quando começou a trilhar seu caminho nas artes, nos anos 1970, mas encontrou uma barreira: o machismo da indústria. "Na época, eu queria ser diretora, mas a danada da vagina atrapalhou, porque como você poderia ter um cérebro e uma vagina ao mesmo tempo? Parece que isso confundiu muita gente", ironizou.
Antes de estrear nas telonas com o filme "Memórias" (1980), Sharon vivia em Nova York e enfrentava dificuldades financeiras -a ponto de ir de patins para os compromissos por não ter dinheiro para transporte. Ao saber de um teste para figurantes em um filme de Woody Allen, decidiu tentar a sorte. Mostrou seu portfólio de modelo e conseguiu uma vaga como uma garota que andava em um trem.
Essa relação com o trabalho e a falta de reconhecimento não foram os únicos desafios enfrentados pela atriz. Em 2024, em entrevista à The Hollywood Reporter, ela contou que perdeu todo o dinheiro que havia acumulado após sofrer um AVC em 2001. "Eu tinha US$ 18 milhões guardados graças ao meu sucesso, mas, quando voltei e vi minha conta, não tinha nada. Minha geladeira, meu celular -tudo estava no nome de outras pessoas. Eu estava zerada", relatou.

Notícias relacionadas